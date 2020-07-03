ФОТО | Приключение эстонской студентки в Испании: ехала учиться, а попала на строгий карантин

Онлайн-обучение еще не началось, поскольку университет не был готов к такой ситуации и им было нужно больше времени для организации работы. Студенты в это время оставались дома и активно общались между собой в социальных сетях, считая, что карантин не будет длиться больше двух-трех недель и скоро все придет в норму.

Мне было довольно сложно привыкнуть к новой реальности, и первые пару дней я почти не выходила из своей комнаты, в этом просто не было необходимости. Постоянно проверяла новости в интернете, но от этого настроение становилось еще хуже. Спасали только хорошие фильмы, вкусная еда и взаимная поддержка соседей по квартире. Страшно было оставаться один на один со своими мыслями, необходимо было постоянно с кем-то говорить.

К концу первой недели показалось, что ситуация улучшается, поэтому мы все решили остаться в Испании. Однако на следующий день я случайно узнала, что скоро будет еще один вылет в Прибалтику, который мог в ближайшее время оказаться последним. Цена была довольно адекватной — 325 евро, но бронировать место надо было сразу, потому как был риск, что билеты могут быстро закончиться. Еще раз посовещавшись с соседками, мы решили, что такую возможность упускать нельзя и надо лететь домой. На следующее утро у трех из нас, в том числе и у меня, были куплены билеты домой.