03.07.2020, 11:30

ФОТО | Приключение эстонской студентки в Испании: ехала учиться, а попала на строгий карантин

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Анастасия Раммул, SA Archimedes
EST
ФОТО | Приключение эстонской студентки в Испании: ехала учиться, а попала на строгий карантин
ФОТО: Anastasija Rammul

Я поехала учиться за границу еще в январе, когда коронавирус казался чем-то несуществующим, а новости о нем - выдумкой. Изначально, я планировала, что мой семестр по обмену будет длиться чуть больше четырех месяцев, потом я бы прошла практику где-то в Европе и вернулась бы в Эстонию только в конце августа, перед началом нового семестра. Однако моим планам не суждено было сбыться и уже 25 марта я вернулась домой, где вместо солнечной погоды и испанских фиест, меня ждал 14-дневный карантин.

По программе обмена студентами Erasmus я всегда хотела поехать в южную Европу — уж очень мне нравился теплый средиземноморский климат и своеобразная культура. Поскольку уже несколько лет я изучаю испанский, решила, что Испания будет идеальным местом для обмена. Там наконец-то можно было бы попрактиковать язык. Поэтому из списка предложенных университетов, я выбрала небольшой университет на юге Испании, в Андалусии — Университет Хаена (Universidad de Jaén), где продолжила изучать экономику.

ФОТО: Anastasija Rammul
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Первой сложностью в Испании было поиск жилья на время обучения. К сожалению, в университетских общежитиях не было мест, а квартиру студенты должны искать сами, в этом университет не помогает. Мне повезло и я нашла подходящий вариант недалеко от центра довольно быстро. Около недели я жила там одна, потом заселились и мои соседки по квартире: 3 девочки из Малайзии, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Хронология развития коронавируса в Испании

Начало февраля


Обучение в университете по программе Erasmus шло полным ходом. Каждый день проходили различные студенческие мероприятия, в Испании фиесты в прямом смысле слова проходят с понедельника по воскресенье. На выходных специально для иностранных студентов организовывали экскурсии в соседние города, например, в Севилью, Кордобу и Гранаду. В общем, все наслаждались своим долгожданным обменом и ни о чем не беспокоились. Именно путешествия и вечеринки были тем местом, где все могли друг с другом познакомиться, найти новых друзей и узнать больше о местной культуре.

ФОТО: Anastasija Rammul


Мне больше всего понравилась первая поездка в Кордобу. В автобусе было полно людей, но это не толпы незнакомых туристов, а теперь уже знакомые между собой, новые друзья с разных уголков Земли. Кого-то видел в кампусе, с кем-то ходил на курсы испанского, а кто-то живет в соседнем доме — так и образуется этот круг общения. Все общались между собой, наслаждались новой культурой и уже начали строить планы на следующую поездку, чтобы непременно поехать вместе, потому что так веселее.

ФОТО: Anastasija Rammul

В Кордобе я впервые близко познакомилась с испанской культурой. Мы посетили развалины старого города, дворец с королевским садом, все желающие могли также посетить мечеть, которая осталась там от правивших раньше арабов. Интересно то, что бывшая мечеть — это ныне действующая католическая церковь и сейчас туда приходят молиться только католики. После экскурсии, когда нам дали свободное время, мы смогли немного погулять по городу самостоятельно.

ФОТО: Anastasija Rammul

Воспользовались возможностью, чтобы купить сувениры и попробовать местные сладости. Мы выбрали классический там десерт — чуррос с горячим шоколадом, на вкус как пончик, но более хрустящий.

ФОТО: Anastasija Rammul

По сравнению с Хаэном, Кордоба довольно популярное туристическое направление, поэтому цены там немного выше. Зато, улицы чище и окружение красивее. Помимо этого, поскольку туристов в городе много, все прекрасно понимают по-английски.

Последняя неделя февраля


Из Италии начали приходить тревожные новости, новых случаев коронавируса регистрировалось с каждым днем все больше. Университеты северной Италии закрыли и первые иностранные студенты решили уехать домой. Тартуский университет также отправил информационное письмо всем своим студентам, находившимся в тот момент за границей.

27.02 — Я получила первое письмо от Тартуского университета о том, что при желании я могу прервать свой семестр по обмену и вернуться домой. В Испании ситуация была еще довольно спокойной, я не чувствовала никакой опасности и решила остаться за границей. Поскольку планов было еще много, то я решила довести семестр до конца.

Несмотря на то, что вся Европа уже боролась с новой вспышкой вируса, в последний день зимы в городе Кадис проходил ежегодный карнавал. Мероприятие должны были посетить тысячи гостей со всей Европы. После долгого обсуждения в университете о том, стоит ли ехать на мероприятие, большинство студентов все-таки решили ехать. Отказались от поездки в основном студенты из Азии, наверное, для них опасность вируса была тогда более очевидна.

Всего в день карнавала из Хаэна вышло 4 автобуса с иностранными студентами (обычно для поездок заказывался только один автобус) - почти 200 студентов по обмену только из одного университета захотели принять участие в этом празднике. И хотя тогда многие еще говорили о том, что коронавирус не опаснее обычного гриппа, у большинства все же были с собой дезинфицирующие средства.

ФОТО: Anastasija Rammul

В целом карнавал прошел хорошо и людей было довольно много, но очевидно, что соблюдать дистанцию в таких условиях было невозможно.

Первая неделя пандемии


Дальше события происходили безумно быстро.

9.03 (понедельник) — Из-за вируса на карантин закрыли всю Италию.

10.03 (вторник) — К этому времени уже все вокруг стали обсуждать, что ситуация становится очень серьезной, но все еще пытались сохранять спокойствие. Продолжалась и работа в университете и развлечения в городе, однако все уже старались немного дистанцироваться друг от друга. Поэтому посещение различных мероприятий стало довольно сомнительным или даже опасным времяпрепровождением.

11.03 (среда) — И от университета и от ESN (Erasmus Student Network) начали поступать сообщения о том, что все мероприятия местного и государственного уровня отменяются. Например, отменили ежегодный международный фестиваль Фальяс в Валенсии, который является частью культурного наследия ЮНЕСКО. Я также получила очередное письмо от Тартуского университета, в котором говорилось о возможности прекратить свой семестр по обмену. В случае, если бы я прервала семестр в Испании, продолжить семестр в Тарту было почти невозможно, так он давно начался и большую часть я уже пропустила. Я могла уйти в академический отпуск, но решила остаться в Испании и завершить семестр.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией.

12.03 (четверг) — Ситуация в Испании начала обостряться. Каждый день начало прибавляться уже по тысячи новых инфицированных. В этот момент нам уже стало очевидно, что правительство Испании должно принять более серьезные меры для борьбы с вирусом. И если днем еще все студенты были в кампусе, а ученики - в школе, то поздним вечером правительство Андалусии сообщило, что все учебные заведения закрываются.

Также отменили все запланированные мероприятия, но в то же время некоторые студенты могли организовать вечеринку у себя дома, чтобы хоть чем-то себя развлечь в свободное время. Ситуация в стране по-прежнему оставалась очень неопределенной, поэтому я была сосредоточена только на том, чтобы разобраться, что происходит в мире. Все развлечения отошли на второй план.

13.03 (пятница) — Немного паники. Как и в Эстонии (и везде в мире), в Испании стали опустошать полки в магазинах, вероятно, готовясь к концу света. Некоторые студенты из Азии и Америки уже уехали обратно домой. Премьер-министр Испании Педро Санчез объявил чрезвычайную ситуацию в стране, начиная с понедельника, 16 марта.

14.03 (суббота) — Паника. Объявили о закрытии границ Испании, иностранные студенты начали массово покидать страну. Утром я узнала, что и мои новые друзья должны немедленно вернуться домой. В этот момент мне стало по-настоящему страшно, потому что ситуация просто вышла из-под контроля. Я также решила возвращаться домой в Эстонию.

Одновременно с этим власти закрыли Испанию на карантин и ввели ограничения передвижения. Без веской причины никто не мог выходить из дома.

Я нашла рейс из Малаги в Таллинн с двумя пересадками в воскресенье утром, цена была 700 евро. Из-за карантина и ограничений общественного транспорта, я никак не успевала к нужному времени в аэропорт. Почти все полеты на следующей неделе были уже отменены. Я была вынуждена остаться еще на какое-то время в Испании.

15.03 (воскресенье) — Все оставались дома. Если кого-то замечали на улице на прогулке или на пробежке, его сразу просили вернуться домой. В худшем случае могли также выписать штраф до 2000 евро. В целом ситуация стабилизировалась.

Всю следующую неделю каждый день я обдумывала различные варианты, чтобы решить — оставаться за границей или возвращаться домой. Все мои соседи также еще находились в Испании, надеясь, что через несколько недель ситуация улучшится и мы все сможем спокойно продолжить учебу по программе Erasmus.

Онлайн-обучение еще не началось, поскольку университет не был готов к такой ситуации и им было нужно больше времени для организации работы. Студенты в это время оставались дома и активно общались между собой в социальных сетях, считая, что карантин не будет длиться больше двух-трех недель и скоро все придет в норму.

Мне было довольно сложно привыкнуть к новой реальности, и первые пару дней я почти не выходила из своей комнаты, в этом просто не было необходимости. Постоянно проверяла новости в интернете, но от этого настроение становилось еще хуже. Спасали только хорошие фильмы, вкусная еда и взаимная поддержка соседей по квартире. Страшно было оставаться один на один со своими мыслями, необходимо было постоянно с кем-то говорить.

К концу первой недели показалось, что ситуация улучшается, поэтому мы все решили остаться в Испании. Однако на следующий день я случайно узнала, что скоро будет еще один вылет в Прибалтику, который мог в ближайшее время оказаться последним. Цена была довольно адекватной — 325 евро, но бронировать место надо было сразу, потому как был риск, что билеты могут быстро закончиться. Еще раз посовещавшись с соседками, мы решили, что такую возможность упускать нельзя и надо лететь домой. На следующее утро у трех из нас, в том числе и у меня, были куплены билеты домой.

Foto: Anastasija Rammul

Я вернулась домой 25 марта спецрейсом Airbaltic из Малаги в Ригу.

ФОТО: Anastasija Rammul

Хотя это было не обязательно и я могла остаться в Испании, я уверена, что приняла правильное решение и до сих пор ни о чем не жалею.

Несмотря на то, что моя программа по обмену студентами Erasmus оказалась довольно короткой, я познакомилась с прекрасными людьми, которых теперь планирую навестить у них на родине. Получила ценный опыт самостоятельной жизни вдали от дома, поэтому в этом вопросе стала однозначно более уверенной и больше не боюсь связанных с этим трудностей. Видела много нового и красивого, а также улучшила свой испанский.

Понятно, что это не был лучший в истории семестр по обмену, но это был очень интересный опыт, который я бы хотела повторить в будущем. Только в следующий раз, надеюсь, без пандемии, карантина и всеобщей паники.

ФОТО: Anastasija Rammul
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