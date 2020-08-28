ФОТО ПРОЕКТА | В Риге появится 65-метровое колесо обозрения за восемь миллионов евро

Проект панорамного колеса в минимальном составе находится на последней стадии согласования и ждет разрешения на строительство. После этого можно будет начать проектировочные работы, которые закончатся к сентябрю 2021 года. Уже сейчас RPR Operators вложил в проект более 260 000 евро, а общие инвестиции могут достичь восьми миллионов евро.

RPR Operators — латвийское предприятие, часть капитала которого принадлежит литовскому холдингу. По данным Lursoft, оно было основано осенью 2018 году и реальной хозяйственной деятельностью пока не занималось. 10% его капитала принадлежит Дмитрию Успенскому, а 90% — литовскому предприятию Mozavita.

Рижское панорамное колесо будет построено в сотрудничестве с мировыми лидерами по изготовлению таких колес, по примеру Таллина, Хельсинки, Будапешта, Гданьска, Лондона, крупных немецких городов и других туристических мест. Наряду с установкой панорамного колеса будет благоустроена и прилегающая парковая территория — дорожки, скамейки, туалеты, зеленые насаждения. Планируется обновить всю сеть пешеходных дорожек в части парка Победы между Марупите, ул. Слокас и Ранькя дамбис. Уже разработаны эскизы и визуализации будущих окрестностей смотрового колеса.