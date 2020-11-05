05.11.2020, 17:42

ФОТО | Ресторан Mantel & Korsten в Кадриорге — закрылся сразу после открытия, но теперь снова радует изысканной кухней


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ФОТО | Ресторан Mantel &amp; Korsten в Кадриорге — закрылся сразу после открытия, но теперь снова радует изысканной кухней
Foto: Delfi kollaaž

Роман Защеринский владеет популярными столичными ресторанами Kolm Sibulat и Moon. Уютный Mantel & Korsten в Кадриорге теперь завершает троицу ресторанов. Когда-то ресторан закрыли сразу после открытия

В 2017 году судебные исполнители остановили деятельность нового ресторана Романа Защеринского Mantel & Korsten сразу после торжественного открытия — соседи были против ресторана у себя под боком. У счастью, ресторану удалось выиграть иск и продолжить с свою деятельность.

Mantel & Korsten находится в уютном зеленом домике по адресу Поска, 19а в Кадриорге. Ресторан находится в бывшей прачечной времен Петра I — дом старше 300 лет. Кроме того, дом украшает уникальный дымоход, единственный во всем Кадриорге. Именно он и дал название ресторану, которой переводится как "Кожух и труба".

Roman Zaštšerinski Foto: Hendrik Osula
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Ресторан предлагает меню в средиземноморском стиле. Сам Роман говорит, что меню в ресторане часто меняется — потому что если у команды — шеф-повар Юри Вайнкюла, су-шеф Мяртен Каду, руководитель ресторана и сомелье Райн Вескимяэ — появляется какая-то идея, которую они хотят реализовать, то он не может им отказать.

На дегустации меню Роман также показал, как сделать тартар в стиле Mantel & Korsten. Рецепт "простой": 80 граммов говядины пиканья, лук шалотт, семена горчицы (вареные три раза по пять минут, затем маринованные), соленые огурцы (без кожуры), джем из чили, столовая ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Всех ингредиентов, за исключением говядины и масла, хватит по чайной ложечке. А вот сырое яйцо, оказывается, в блюдо добавлять не обязательно. Затем все ингредиенты нужно тщательно перемешать и придать им форму. Дополняют и украшают тартар в Mantel & Korsten чипсы из земляной груши и пена из пармезана.

(Поэтому рецепт и "простой", ведь сам тартар готовится за пару минут, но вот приготовить ингредиенты для него — это уже другая история.)

На дегустации меню Mantel & Korsten также порадовал великолепными карпаччо из корневого сельдерея с черной лисичкой и трюфелем; севиче из королевских креветок; розмариновой фокаччей с маслом, жаренным с бальзамико и соевым соусом; десертом из кокосового крема и вишневого сорбе; ромовыми пирожными к кофе.

Кстати, ресторан вошел в ТОП-30 лучших ресторанов Эстонии в 2020 году по версии престижного путеводителя White Guide.

Смотрите галерею!

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