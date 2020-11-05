ФОТО | Ресторан Mantel & Korsten в Кадриорге — закрылся сразу после открытия, но теперь снова радует изысканной кухней

В 2017 году судебные исполнители остановили деятельность нового ресторана Романа Защеринского Mantel & Korsten сразу после торжественного открытия — соседи были против ресторана у себя под боком. У счастью, ресторану удалось выиграть иск и продолжить с свою деятельность.

Mantel & Korsten находится в уютном зеленом домике по адресу Поска, 19а в Кадриорге. Ресторан находится в бывшей прачечной времен Петра I — дом старше 300 лет. Кроме того, дом украшает уникальный дымоход, единственный во всем Кадриорге. Именно он и дал название ресторану, которой переводится как "Кожух и труба".

Roman Zaštšerinski Foto: Hendrik Osula

Ресторан предлагает меню в средиземноморском стиле. Сам Роман говорит, что меню в ресторане часто меняется — потому что если у команды — шеф-повар Юри Вайнкюла, су-шеф Мяртен Каду, руководитель ресторана и сомелье Райн Вескимяэ — появляется какая-то идея, которую они хотят реализовать, то он не может им отказать.