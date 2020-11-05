ФОТО | Ресторан Mantel & Korsten в Кадриорге — закрылся сразу после открытия, но теперь снова радует изысканной кухней

На дегустации меню Роман также показал, как сделать тартар в стиле Mantel & Korsten. Рецепт "простой": 80 граммов говядины пиканья, лук шалотт, семена горчицы (вареные три раза по пять минут, затем маринованные), соленые огурцы (без кожуры), джем из чили, столовая ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу.
Всех ингредиентов, за исключением говядины и масла, хватит по чайной ложечке. А вот сырое яйцо, оказывается, в блюдо добавлять не обязательно. Затем все ингредиенты нужно тщательно перемешать и придать им форму. Дополняют и украшают тартар в Mantel & Korsten чипсы из земляной груши и пена из пармезана.
(Поэтому рецепт и "простой", ведь сам тартар готовится за пару минут, но вот приготовить ингредиенты для него — это уже другая история.)
На дегустации меню Mantel & Korsten также порадовал великолепными карпаччо из корневого сельдерея с черной лисичкой и трюфелем; севиче из королевских креветок; розмариновой фокаччей с маслом, жаренным с бальзамико и соевым соусом; десертом из кокосового крема и вишневого сорбе; ромовыми пирожными к кофе.
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