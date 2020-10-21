ФОТО | Ресторан Oia в Старом городе: за греческой кухней теперь не обязательно ехать в Грецию!

Тийт Лыхмус уже 16 лет занимается ресторанным бизнесом в Старом городе Таллинна и владеет такими местами, как TaluKõrts и караоке-бар Helsinki.

Эпидемия коронавируса, самоизоляция и чрезвычайное положение дали ему толчок, чтобы открыть что-то новое, в первую очередь предназначенное не для гостей города, а для местных жителей, чтобы привлечь их в Старый город.

Так, в июне по адресу Вене, 6 открылся греческий ресторан ресторан-таверна Oia. Название ресторана читается как “Ия”. Ия — это город на греческом острове Санторини.

В Oia всегда играет греческая музыка, а настроение задают оливковые и апельсиновые деревья. Но самое главное — большинство продуктов для блюд ресторан привозят из самой Греции, а повара готовят по традиционным греческим рецептам.

На презентации меню было представлено несколько блюд, начиная от таких закусок, как греческий овечий сыр, фалафель и креветки с чесноком и чили, до основных блюд: дорады и баранины. Шеф-повар ресторана Сирет также продемонстрировал мастер-класс того, как приготовить настоящий греческий салат и пахлаву на десерт.