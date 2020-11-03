03.11.2020, 07:00

ФОТО | Руководитель медицинского центра о хаосе в аэропорту: люди в очереди на тестирование вели себя безответственно

 (3)
EST 4
ФОТО | Руководитель медицинского центра о хаосе в аэропорту: люди в очереди на тестирование вели себя безответственно
Lugeja foto

В субботу вечером в Таллиннском аэропорту можно было наблюдать картину, похожую скорее на открытие какого-нибудь популярного магазина. Пассажиры четырех самолетов, решивших сдать тесты на коронавирус, столпились у отделения медицинского центра Confido. Очевидец рассказывает, что ситуация вышла из-под контроля, так как часть людей, стоявших в очереди на тестирование, наплевательски отнеслась к предостережениям и действующим правилам.

С начала октября в аэропорту тестирование на коронавирус проводит медицинский центр Confido, который является партнером Synlab. По словам руководителя центра Ристо Лаура, за прошедший месяц в главной воздушной гавани Эстонии анализы на опасную инфекцию сдали более 8 000 человек, и до этого момента все проходило в штатном режиме.

“Мы тесно сотрудничаем с Таллиннским аэропортом, знаем точное время рейсов, количество прибывающих людей и в соответствии с этим планируем свою работу”, — отмечает он. “Поздним вечером 31 октября возникла сверхчрезвычайная ситуация. Планировалось, что в течение четырех часов в аэропорт прибудут четыре самолета. Мы подготовили весь наш медицинский персонал под этот график. Но, к сожалению, два самолета задержались и прилетели позже, а другие два, наоборот, прибыли раньше назначенного времени, и получилось, что все четыре самолета приземлились в течение одного часа”.

Читайте также:

Был вызван дополнительный персонал для более быстрого проведения тестирования. “К сожалению, возникла ситуация, когда в очереди люди стали вести себя безответственно, хотя мы просили соблюдать дистанцию, но многие не прислушались”, — отмечает руководитель центра Ристо Лаур. “И наши сотрудники, вместо того, чтобы регистрировать людей и брать анализы, были вынуждены призывать людей к порядку и следить за очередью. Мы не можем брать на себя ответственность за неразумное поведение”.

Lugeja foto

“Мы работали все воскресенье, и на этой неделе мы продолжим совещания со всеми сторонами, чтобы разработать решение на случай возникновения аналогичных чрезвычайных ситуаций из-за изменений в воздушном движении”, — добавил Лаур. “Мы также напоминаем людям, что, как и во всей Эстонии, в аэропорту существует обязанность соблюдать дистанцию ​​2 + 2, и, приезжая для сдачи пробы, настоятельно рекомендуется надевать маску”.

С 1 сентября те, кто возвращается в Эстонию из стран с высоким риском заболевания COVID-19, могут пройти тестирование на коронавирус в аэропорту и порту, чтобы сократить срок самоизоляции и вернуться к работе. Для жителей Эстонии тестирование бесплатное, иностранцы могут оплатить процедуру на месте банковской карточкой.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: