ФОТО | Руководитель медицинского центра о хаосе в аэропорту: люди в очереди на тестирование вели себя безответственно(3)
В субботу вечером в Таллиннском аэропорту можно было наблюдать картину, похожую скорее на открытие какого-нибудь популярного магазина. Пассажиры четырех самолетов, решивших сдать тесты на коронавирус, столпились у отделения медицинского центра Confido. Очевидец рассказывает, что ситуация вышла из-под контроля, так как часть людей, стоявших в очереди на тестирование, наплевательски отнеслась к предостережениям и действующим правилам.
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