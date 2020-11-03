ФОТО | Руководитель медицинского центра о хаосе в аэропорту: люди в очереди на тестирование вели себя безответственно

С начала октября в аэропорту тестирование на коронавирус проводит медицинский центр Confido, который является партнером Synlab. По словам руководителя центра Ристо Лаура, за прошедший месяц в главной воздушной гавани Эстонии анализы на опасную инфекцию сдали более 8 000 человек, и до этого момента все проходило в штатном режиме.

“Мы тесно сотрудничаем с Таллиннским аэропортом, знаем точное время рейсов, количество прибывающих людей и в соответствии с этим планируем свою работу”, — отмечает он. “Поздним вечером 31 октября возникла сверхчрезвычайная ситуация. Планировалось, что в течение четырех часов в аэропорт прибудут четыре самолета. Мы подготовили весь наш медицинский персонал под этот график. Но, к сожалению, два самолета задержались и прилетели позже, а другие два, наоборот, прибыли раньше назначенного времени, и получилось, что все четыре самолета приземлились в течение одного часа”.