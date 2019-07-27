27.07.2019, 10:02

ФОТО | RusDelfi стало известно, где обитает дух Сталина

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Turist.ee
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ФОТО | RusDelfi стало известно, где обитает дух Сталина
Ekspress Meedia

Корреспондент RusDelfi выяснил, где можно выйти на контакт с духом Иосифа Сталина: оказывается, он часто появляется в грузинском Цхалтубо, в санатории Министерства обороны СССР, построенном по личному приказу генералиссимуса.

О том что дух Сталина является в его бывших апартаментах (на фото — кабинет Сталина), которые до сих пор не подверглись реновации или перестройке, нам говорили и работники, и директор пансионата — Андро Ишкариани.

”Я принял санаторий в 2010 году и в эти россказни не верил, пока не остался ночевать в его номере, прилегающем к кабинету. Сначала услышал шаги по скрипучему паркету, потом почувствовал запах табака. Вы будете смеяться, но мне было не до смеха, когда я увидел своими глазами очертания вождя — его образ появился будто в дыме табака!” — настаивает нынешний директор.

Верить или не верить Андро — личное дело каждого читателя. Но есть очевидные факты, которые говорят о том, что если уж дух Сталина вдруг решит ”выйти в люди”, то самое для этого подходящее место — построенный по его приказу санаторий Минобороны в Цхалтубо, куда он вызывал на ковер маршала Жукова.

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Весь санаторий — это торжество сталинского ампира. Включая дизайн номеров. Пять действующих фонтанов в стиле ВДНХ, концертный зал — близнец Таллиннского Дома офицеров с люстрой на 4,5 тонны и сам номер Сталина — вообще остались нетронутыми.

Любопытна и история появления 16 га ботанического сада вокруг. Когда советские генералы являлись на ковер к Сталину, каждый из них вез экзотическое растение, которое сам и сажал в этом субтропическом климате. А потом следил за его ростом. До середины 90-х оставались даже у каждого дерева именные таблички этих генералов. Сегодня, к сожалению, деревья всевозможных сортов растут и пахнут, но авторство не сохранились.

Просим заметить: сталинский санаторий остался на сегодняшний день единственным из 22 действовавших в Цхалтубо накануне распада СССР элитных пансионатов! И как это можно объяснить по-другому, если не дух вождя всех народов этому поспособствовал? И до сих пор покровительствует?

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Сейчас сталинский санаторий называется LEGENDS Tskaltubo spa resort. Это единственный грузинский курорт, который предлагает гостям отдохнуть по системе ”все включено”. Причем по ценам в два-три раза ниже, чем вы себе можете представить.

Кстати, можно упомянуть и так называемый ”Источник N6” — это практически сакральное место для всех ценителей памяти советских вождей: здесь лечил свой ревматизм Сталин, тут же поправлял здоровье и его ”правая рука” Берия.

Удивительно, но и он тоже работает сегодня! Всю информацию о многочисленных услугах можно найти и посмотреть в интернете! По нашим меркам там много чего практически бесплатно. Сеанс радоновой ванны, которая ставит людей на ноги после костылей — 12 лари (меньше 4 евро). Источник действует сейчас как ”Бальнеокурорт Цхалтубо” https://www.balneoresort.ge/

Этот колонный концертный зал теперь приспособили под столовую

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Ekspress Meedia

Зал для торжественных собраний. Как сейчас говорят, для очистки люстры выделялась деньги за подписью министра обороны СССР

Ekspress Meedia

Фонтанов в стиле ВДНХ здесь пять

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Источник "Номер шесть" действует до сих пор

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