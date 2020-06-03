ФОТО | С каждого по евро — будет целый остров! Эстонец готов продать жителям Латвии остров Виирелайд

Что же это за объявление? Отличный рекламный ход для привлечения туристов? Delfi обратился к владельцу острова Прийту Виллемсону, который рассказал, как появилась на свет идея разместить подобное рекламное объявление. “У нас начала работать девушка из Латвии и до меня дошло, что у латвийцев нет своего острова. И даже острова Рухну вас лишили. Я и подумал — а почему бы не дать вам шанс?”, — рассказал Прийт.
На вопрос, насколько серьезна эта реклама, Виллемсон говорит, что, если найдется хороший и подходящий покупатель из Латвии, то остров можно будет и продать. “Мы даже подали документы о выходе острова из состава Эстонии, но, конечно, никто не хочет об этом слышать”, — смеется владелец острова.
Владелец острова также сообщил, что дни открытых дверей с разнообразной развлекательной программой запланированы на 13 июня. Вы можете узнать больше о новостях острова на их странице в Facebook.
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