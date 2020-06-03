ФОТО | С каждого по евро — будет целый остров! Эстонец готов продать жителям Латвии остров Виирелайд

Почему рекламодатель хочет продать этот остров латвийцу? Как говорится в самом объявлении, “потому что у Латвии нет ни одного острова, а у Эстонии их более двух тысяч. И если бы каждый латвиец вложил бы по одному евро, то у Латвии был бы остров, которым можно было бы гордиться”.

Виирелайд — остров, площадью 80 га, расположенный в Балтийском море между островом Сааремаа и Эстонией, к юго-востоку от острова Муху. На острове есть маяк, часовня, порт (для катеров длиной до 9 метров) и другие жилые и хозяйственные постройки. Электричество и вода вырабатываются благодаря ветрогенераторам и солнечным батареям. Кроме того, на острове живут 1000 овец, два зайца, лиса, три цыпленка и курица.

В рекламном объявлении также говорится, что на острове есть все, что нужно для красивой жизни. Например, винный погреб настолько велик, что в случае второй волны Covid-19 вам не придется ходить в магазин за этим напитком целый год.