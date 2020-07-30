ФОТО | Самая дешевая столовая на курортах стран Балтии: на взморье таких цен видеть еще не доводилось

У двери этой столовой огромные очереди, все хотят поесть за такие деньги. Люди терпеливо ждут своей очереди. Тут нет никакого обмана, нет скрытых условий. Семья из трех человек может пообедать в Швянтойи за 5 евро. Наесться до отвала можно за 8-10 евро, а за 5 - поесть.

На ул. Копу много лет работал популярный ресторан-клуб Galera. Это было знакомое многим место развлечений. Сейчас это не клуб, но очереди у здания остались: таких очередей больше нигде в Швянтойи нет. Журналист стал выяснять, почему люди стоят в такой очереди. Оказалось, что сейчас здесь работает Galeros valgykla – самая популярная столовая этого курорта.

"Очень дешево, качественно и главное - вкусно", – сказала стоявшая в очереди Ядвига. Ее поддержали и две женщины из Каунаса. "Точно стоит постоять, очень хорошая еда, мы вдвоем тратим на обед всего 3 евро, только не берем напиток, приносим свою воду", – сказали дамы. Стоявшая рядом пара из Латвии сказала, что Galeros valgykla удивила их своими ценами и качеством. "Мы ели и в других местах, но здесь лучше всего. Берем два яйца с майонезом и горошком, порцию трески на двоих. Этого достаточно до вечера", – сказали они, заметив, что это им обходится в 2 евро. Журналист проверил – все так, яйца по 0,5 евро, а треска 1 евро.