ФОТО | Самые красивые рождественские елки Эстонии: вам какая больше нравится?

Сегодня, 22 декабря, в Эстонии отмечается уже IV Адвент. Кажется, что все города и поселки замерли в ожидании главных праздников года. И несмотря на отсутствие снега, настроение скрашивают празднично украшенные рождественские елочки. В большинстве городов установлены традиционные живые ели, на которых сверкают гирлянды, шары, снежинки и банты. Но есть и пара оригинальных елочек.
Тарту
На главной рождественской елке Тарту огни зажглись 1 декабря. 17-метровая елка из местечка Ярвселья в 45 км от города была подарена культурной столице Европы-2024 Эстонским университетом естественных наук. Университет этим подарком решил отметить 100-летнюю годовщину с начала преподавания лесного хозяйства в Эстонии.
Вильянди
В прошлом году Вильянди удивил всех, установив в центре города необычную елку из 77 уличных фонарей. В этом году решили не экспериментировать и поставили традиционную живую ель, привезенную из небольшой деревни Матапера. Елка росла у проезжей части, очень сильно разрослась и своими ветками мешала как машинам, там и прохожим. Было решено ее спилить и сделать из нее главный символ Рождества и Нового года в Вильянди. Первые огни зажглись на елке еще 30 ноября.
А на центральной площади Рапла установлены маленькие живые елочки и световая инсталляция в виде большого елочного шара.
Пярну
15-метровая красавица с синими и зелеными украшениями засияла огнями на Центральной площади летней столицы Эстонии еще в конце ноября. Однако власти Пярну удивили всех тем, что в этом году рождественскую елку не утилизируют, как обычно это было, а приготовят из нее безалкогольный тонизирующий напиток, который можно будет использовать в качестве лимонада.
Хаапсалу
Рождественскую елку привезли на Замковую площадь в Хаапсалу из местечка Ууемыйза, где она произрастала на хуторском дворе недалеко от заправки Alexela и магазина строительных инструментов Stakker. Горуправа Хаапсалу заплатила собственнику елки 500 евро.
За звание главной рождественской елки Курессааре боролись 10 кандидатов. В результате строгого отбора выбор пал на пышную 22-метровую красавицу из местечка Мустьяла.
Выру
Как и в прежние года, на главной площади Выру стоит живая елка, украшенная гирляндами и шарами.
Но в этом году в Выру появилась еще одна необычная елочка. Недалеко от центра, около заправки Olerex под адресу Таллиннское шоссе 17, установлена пирамидальную елку из уличных туалетов. Самое интересное, что нижние туалеты этой "елки" открыты для посетителей. Бумага есть, все работает. "Конечно, есть люди, кто считает, что данная конструкция неприемлема для общества. Но это абсолютно нормально! Всем нельзя понравиться, и это не было нашей главной целью", - сказал идейный вдохновитель Тоомас Репала. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
В Раквере вновь отказались от каких-либо оригинальностей в облике рождественской елки. Поэтому на главной площади города стоит большая живая красавица, украшенная красными шарами, бантами и гирляндами. А рядом с елочкой установлена световые инсталляции в виде упряжки северных оленей и большого подарка.
Говоря про столицу, все сразу вспоминают главную рождественскую елку на Ратушной площади. Ведь именно с нее и началась в 1441 году европейская традиция установки зеленых красавиц на Рождество. Но стоит также сказать, что красивые елочки установлены не только в Старом городе, но и в других районах Таллинна. Например, своей красотой очаровывают и завораживают рождественские елки в районе Ноблесснера и в музее церкви Нигулисте.
Мужчину избили в полицейском участке из-за фамилии
Появились данные о состоянии Горбачева
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
История мальчика, ночевавшего на кладбище, получила продолжение