ФОТО | Самые красивые рождественские елки Эстонии: вам какая больше нравится?

Тарту



На главной рождественской елке Тарту огни зажглись 1 декабря. 17-метровая елка из местечка Ярвселья в 45 км от города была подарена культурной столице Европы-2024 Эстонским университетом естественных наук. Университет этим подарком решил отметить 100-летнюю годовщину с начала преподавания лесного хозяйства в Эстонии.

Вильянди



В прошлом году Вильянди удивил всех, установив в центре города необычную елку из 77 уличных фонарей. В этом году решили не экспериментировать и поставили традиционную живую ель, привезенную из небольшой деревни Матапера. Елка росла у проезжей части, очень сильно разрослась и своими ветками мешала как машинам, там и прохожим. Было решено ее спилить и сделать из нее главный символ Рождества и Нового года в Вильянди. Первые огни зажглись на елке еще 30 ноября.



Рапла



Каждый год в конце ноября высокую елку, растущую между церковью Марии Магдалены и рекой Вигала, наряжают гирляндами и рождественскими украшениями.

