ФОТО | Самые странные туристические достопримечательности США

“В каждом штате есть странные места, которые стали популярными у туристов. В Алабаме это центр утерянного багажа, на Аляске — самый большой фонтан из шоколада в мире, в Аризоне — пиццерия с органом, на котором играют по вечерам”, — пишет портал.

В Калифорнии (Сан-Франциско) находится разноцветный зеркальный лабиринт, в Колорадо — “зоопарк”, в котором звери сделаны из железа и остатков машин. В Коннектикуте есть музей конфет PEZ в дозаторах-игрушках. Среди экспонатов — Джек Воробей, герои мультфильмов “Мадагаскар”, “Кунг-фу панда”, “Черепашки-ниндзя” и многие другие.

В Делавэре находится музей кораблекрушений DiscoverSea, где собраны артефакты с затонувших кораблей. Во Флориде — расписной дом художников Whimzeyland, в Джорджии — тропа длиной 1,2 км внутри скалы, на Гавайях — самый большой в мире лабиринт в форме ананаса.