ФОТО | Самые странные туристические достопримечательности США

Портал BuzzFeed назвал самые странные туристические достопримечательности в разных штатах Америки.
“В каждом штате есть странные места, которые стали популярными у туристов. В Алабаме это центр утерянного багажа, на Аляске — самый большой фонтан из шоколада в мире, в Аризоне — пиццерия с органом, на котором играют по вечерам”, — пишет портал.
В Калифорнии (Сан-Франциско) находится разноцветный зеркальный лабиринт, в Колорадо — “зоопарк”, в котором звери сделаны из железа и остатков машин. В Коннектикуте есть музей конфет PEZ в дозаторах-игрушках. Среди экспонатов — Джек Воробей, герои мультфильмов “Мадагаскар”, “Кунг-фу панда”, “Черепашки-ниндзя” и многие другие.
В Делавэре находится музей кораблекрушений DiscoverSea, где собраны артефакты с затонувших кораблей. Во Флориде — расписной дом художников Whimzeyland, в Джорджии — тропа длиной 1,2 км внутри скалы, на Гавайях — самый большой в мире лабиринт в форме ананаса.
В Айдахо есть отель Bed&Breakfast в форме гигантского бигля, в Иллинойсе — парк с привычными предметами, выполненными в огромном размере, например, с самым большим в мире креслом-качалкой. В Айове находится геометрический мост (High Trestle Trail Bridge), который подсвечивается ночью.
Побывать в парке динозавров можно в Кентукки. В штате Мэн есть крытый парк черники, в Массачусетсе — Галерея кошмаров графа Орлока, в которой собраны реплики самых известных монстров.
В Миннесоте находится музей тушенки SPAM (это именование стало позже использоваться для назойливых сообщений), в Миссисипи есть музей фартуков, а в Миссури — музей волос.
В Монтане находится подземный бизнес-квартал, который был отстроен после пожара в Гавре в 1904 году. В Небраске можно посмотреть Carhenge — аналог Стоунхенджа, сделанный из машин.
Пожить в “клоунском” мотеле можно в штате Невада, а в Нью-Джерси можно сфотографироваться внутри известных картин, воссозданных в реальную величину. В Нью-Мексико есть музыкальное шоссе — если ехать со скоростью 72 км/ч, начинает воспроизводиться песня “Прекрасная Америка”.
В Северной Каролине есть дом, декорированный 25 тысячами кружек. Туристы могут добавить и свой экземпляр, если найдут для него место. В Северной Дакоте находится крупнейший в мире памятник бизонам. А в штате Огайо есть “фальшивая” улица с огромным количеством неоновых вывесок.
Парк “музыкальных” камней есть в Пенсильвании — они издают необычные звуки при ударе молотком. В Южной Каролине местный энтузиаст построил “Центр приема НЛО”, около него можно сфотографироваться и даже зайти внутрь.
Посмотреть галерею сфер можно в Южной Дакоте — там находятся расписные шары размером от крошечных до огромных. В Теннесси есть музей солонок и перечниц. А в штате Юта можно искупаться в горячих ваннах, встроенных прямо в скалу.
В Вермонте есть кладбище устаревших вкусов мороженого с мини-надгробиями, в Вирджинии — заброшенный ресторан в форме кофейника и чашки. А в Вашингтоне (Сиэтл) есть огромная “стена жвачки”, куда можно прикрепить и свой экземпляр.
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