ФОТО | Самый красивый карантин в мире: туристы не побоялись пандемии и отправились в путешествие на яхте вдоль берегов Индонезии

Еще 7 марта Сергей, который занимается в том числе организацией путешествий, зазывал подписчиков в 10-дневный круиз по Бали, 16-го он уже призывал всех оставаться дома и соблюдать самоизоляцию еще до официального введения ограничений, потому что его мама вернулась в Россию из Колумбии с подозрением на коронавирус. Во время карантина Сергей рекомендовал подписчикам развивать собственный Instagram на случай увольнения и читать мотивационные книжки.
“Поначалу наши подписчики и большинство друзей крутили пальцем у виска и смеялись над нашей идеей, говорили, что это бред, — рассказал Сергей. — Но как только мы переехали на остров, ситуация с карантином усугубилась, и мы стали получать заявки от желающих с Бали присоединиться к нам. Но было уже поздно”.
Путешествие блогеров длится уже больше месяца, возвращаться на “большую землю” они не торопятся — там их посадят на двухнедельный карантин. А пока в их распоряжении целый остров и яхта, на которой можно перемещаться между другими островами архипелага, которые носят статус национальных парков. В обычное время они заполнены туристами, но сейчас пустуют, так что блогеры любуются дикой природой в одиночку и размещают кадры подводных съемок и рассветов на краю вулкана.
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