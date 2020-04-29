ФОТО | Самый красивый карантин в мире: туристы не побоялись пандемии и отправились в путешествие на яхте вдоль берегов Индонезии

Пока все туристы сидят по домам на карантине и жадно глядят в окна, мечтая о путешествиях, без работы остались и travel-блогеры, которые были единственным утешением офисных сотрудников, в предвкушении отпуска перелистывавших Instagram. Сейчас в соцсети вместо фотографий из путешествий можно встретить разве что изощренные селфи с дачи, а блогерам приходится залезать в архивы. Но не Сергею Кабанкову и Анюте Рай, которые вместе с друзьями решили переждать карантин на яхте — похоже, это последние travel-блогеры, которых пандемия не лишила хлеба и зрелищ. Теперь за их сториз с кадрами подводной жизни и экзотических островов как за реалити-шоу следит несколько миллионов подписчиков.

Фотограф и Instagram-блогер Сергей Кабанков дал, находясь на яхте в океане, рассказал, что в феврале, когда эпидемия коронавируса нового типа бушевала только в Китае, он с друзьями уже в шутку обсуждал идею арендовать небольшую яхту и выйти на ней в открытое море в случае, если пандемия охватит весь мир. Теперь он живет на Бали вместе со своей девушкой Instagram-моделью Анютой Рай, на чей аккаунт подписаны больше 3,5 млн человек. Точнее, около Бали: в марте блогеры и правда решили, что лучше переждать карантин на яхте, ведь запасов продовольствия можно взять на 3 месяца.