ФОТО | Секс во время короны: немецкие бордели провели для туристов день открытых дверей
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
В Германии после многомесячного коронавирусного кризиса уже несколько недель назад вновь открылись парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны, сауны и так далее, но до сих пор вынуждены пустовать бордели. На этой неделе некоторые публичные дома в разных регионах страны провели день открытых дверей. Цель мероприятия — привлечь внимание к сложной ситуации, сообщает Deutsche Welle.
Организаторы акции убеждены, что эротические и сексуальные услуги должны быть вновь официально разрешены — конечно же, при условии соблюдения профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Выполнение таких строгих требований они считают делом вполне осуществимым. Как отмечает агентство dpa, представители отрасли в очередной раз призвали немецких политиков начать с ними диалог, но ответа до сих пор не получили. Лицензированные публичные дома и клубы закрыты с средины марта. Многие из тех, кто работал в таких заведениях, сейчас вынуждены оказывать свои услуги в частных домах и квартирах нелегально.
В день открытых дверей в пустующие бордели были приглашены не только все желающие, но и представители официальных властей, чтобы чиновники смогли на месте ознакомиться с концепциями работы в условиях пандемии.
В Германии сейчас официально зарегистрировано около 32 тысяч человек, предлагающих секс-услуги в лицензированных заведениях, многие из которых оказались сейчас на грани банкротства. Данные о нелегальной проституции носят оценочный характер. При этом нередко называются цифры в несколько сотен тысяч человек.
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