ФОТО| Сербия — недооцененная жемчужина Балканского полуострова

Как добраться

Конечно, в нынешних условиях коронакризиса, когда часть стран все еще закрыта, а авиакомпании только приступили к восстановлению рейсов, добраться до Сербии (даже с несколькими пересадками) довольно проблематично и затратно. Поэтому лучше перенести план посещения этой страны на более поздний срок, когда ситуация с авиасообщением наладится. Главное поставить цель! В любом случае, если вы все-таки решите ехать, все дороги приведут вас сначала в Белград — в международный аэропорт имени Николы Теслы. Находится он в получасе езды от сербской столицы. Сообщение с центром города очень хорошее — автобусы ходят регулярно и без задержек. Расписание и стоимость проезда ЗДЕСЬ.

Местный транспорт



Перемещаться между городами Сербии можно на такси, автобусах или поездах.

Если вам больше нравятся автобусы, то важнейшим транспортным пунктом будет Beogradska Autobuska Stanica (BAS) — главный автобусный вокзал Белграда, откуда можно добраться как в любой сербский город, так и в соседние страны — например, Черногорию. На крупнейших автовокзалах Сербии действует правило, согласно которому, для выхода на нужную вам платформу надо купить дополнительный билет — стоимость 190 динаров (около 1.60 евро), продается в специальных киосках. Сами автобусные билеты можно купить как в кассах терминала (банковские карточки и наличные), так и в автобусах (только наличные). Расписание ЗДЕСЬ.