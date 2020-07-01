ФОТО| Сербия — недооцененная жемчужина Балканского полуострова
Невероятной красоты природа, старинные города с историей, мягкий климат, великолепная кухня, добрейшие люди — это и многое другое поражает каждого, кто однажды побывал в Сербии.
Невероятной красоты природа, старинные города с историей, мягкий климат, великолепная кухня, добрейшие люди — это и многое другое поражает каждого, кто однажды побывал в Сербии.
Сербию по праву называют скрытой жемчужиной Балканского полуострова, где есть все, что нужно для интересных и захватывающих путешествий. До кризиса, вызванного коронавирусом, туристов в Сербии с каждым годом становилось все больше и больше. И тому есть объяснение! Несмотря на тот факт, что в этой стране нет моря, здесь можно найти живописные пейзажи, восхититься блюдами местной кухни, запросто подружиться с приветливыми жителями, узнать много нового в интерактивных музеях и отдохнуть на курортах.
Самое лучшее время для путешествия в Сербию — поздняя весна, лето и ранняя осень. Но возможности отдыха в этой стране настолько разнообразны, что найти что-то себе по душе можно в любое время года. Например, зимой туристов привлекают горнолыжные курорты, ранней осенью по всей стране проходят феерические праздники сбора урожая, круглогодично работают бальнеологические здравницы и СПА.
Конечно, в нынешних условиях коронакризиса, когда часть стран все еще закрыта, а авиакомпании только приступили к восстановлению рейсов, добраться до Сербии (даже с несколькими пересадками) довольно проблематично и затратно. Поэтому лучше перенести план посещения этой страны на более поздний срок, когда ситуация с авиасообщением наладится. Главное поставить цель! В любом случае, если вы все-таки решите ехать, все дороги приведут вас сначала в Белград — в международный аэропорт имени Николы Теслы. Находится он в получасе езды от сербской столицы. Сообщение с центром города очень хорошее — автобусы ходят регулярно и без задержек. Расписание и стоимость проезда ЗДЕСЬ.
Перемещаться между городами Сербии можно на такси, автобусах или поездах.
Если вам больше нравятся автобусы, то важнейшим транспортным пунктом будет Beogradska Autobuska Stanica (BAS) — главный автобусный вокзал Белграда, откуда можно добраться как в любой сербский город, так и в соседние страны — например, Черногорию. На крупнейших автовокзалах Сербии действует правило, согласно которому, для выхода на нужную вам платформу надо купить дополнительный билет — стоимость 190 динаров (около 1.60 евро), продается в специальных киосках. Сами автобусные билеты можно купить как в кассах терминала (банковские карточки и наличные), так и в автобусах (только наличные). Расписание ЗДЕСЬ.
Если вы хотите перемещаться между сербскими городами по железной дороге, то есть 4 вида поездов: “експресни” (экспресс), “пословиц” (скорый), “брзи” (скоростной) и “путницки” (пассажирский). Стоимость билетов на поезда значительно выше, чем на автобусы. Расписание и стоимость проезда ЗДЕСЬ.
Общественный транспорт в сербских городах — автобусы, троллейбусы, трамваи и такси, в столице есть еще и электрички с двумя подземными станциями. Билеты продаются в любом газетном киоске — их нужно компостировать при входе. Купить билеты можно и напрямую у водителя, но в этом случае стоимость проезда возрастет почти вдвое.
При аренде машины стоит учитывать тот факт, что большинство фирм запрашивает залог, сумма которого может достигать 2000 евро.
“Симпатично, недорого, нет моря, все играют в теннис”, — если вам кажется, что это все, что можно сказать о Сербии, то Skyscanner вас удивит. В самом сердце Балканского полуострова вы ощутите себя персонажами Павича и Кустурицы, побываете на музыкальном фестивале в военной крепости, научитесь метать молнии по методу Николы Теслы и отведаете самой вкусной малины в мире.
Древняя Белградская крепость с живописным парком у подножья — пожалуй, главная достопримечательность столицы Сербии. Бастионы заложили почти две тысячи лет назад и перестраивали десятки раз, но хищный оскал зубцов крепостных стен выглядит грозно до сих пор. С Деспотовой башни открываются захватывающие виды на один из старейших в Европе парков, на место слияния Дуная и Савы, да что там говорить — на весь Белград! Советуем заглянуть в местный Военный музей и ресторан “Калемегданская терраса”, где лакомились ореховым пирогом герои романа Милорада Павича “Пейзаж, нарисованный чаем”.
У парижского Монмартра в Белграде есть младший брат — богемный квартал Скадарлия. В конце XIX — начале XX века здесь веселились, страдали и фонтанировали идеями художники, актеры и музыканты — и душевная атмосфера не выветрилась до сих пор. Приходите на улицу Скадарска выуживать сокровища из антикварных лавок, гулять по картинным галереям и, конечно, пробовать ракию с шопским салатом в уютной кафане под аккомпанемент живой музыки. Особенно рекомендуем один из старейших сербских ресторанов “Три шляпы”, которым остались довольны Джими Хендрикс, Анатолий Карпов и испанский король Хуан Карлос. А если в Белграде вы на фотоохоте, советуем побывать в тихой утренней Скадарлии: пестрые домики, увитые плющом, кованые скамеечки в первых лучах солнца и колоритные старички-шахматисты — идеальный сюжет для снимка.
Основная резиденция кронпринца Александра II — Королевский дворец с интерьерами, напоминающими Московский Кремль, а Белый дворец — своего рода монаршая дача, где вся семья живет летом. Экскурсии по дворцовым покоям на сербском языке проводят по выходным с апреля до октября. Чтобы увидеть мебель из красного дерева от Томаса Чиппендейла, старинный глобус от Винченцо Коронелли, венецианские люстры и французские гобелены XVII века, полотна Брейгеля и Веронезе или даже — кто знает, вдруг повезет? — самих августейших особ, нужно заранее зарегистрироваться на сайте или в белградском туристическом центре (с паспортом).
Быть на родине Николы Теслы и не заглянуть в его музей — большая ошибка. В конце концов, уже лет через 15 все мы будем шелестеть по дорогам на машинах, носящих его имя. Музей интерактивный: ничего общего с пыльными шкафчиками, полными табличек “не трогать” и “не дышать”. Воздух здесь буквально наэлектризован изобретениями и личными вещами легендарного физика. С одной только катушкой Тесла можно ощутить себя и Зевсом, мечущим молнии, и джедаем, в руках которого обычная люминесцентная лампа превращается в световой меч. Более подробно ЗДЕСЬ.
В Белграде напротив Соборной церкви есть ресторанчик с неуверенным названием “?”. Первый владелец хотел назвать заведение без затей — “У собора”, но епархия оказалась против. Тогда над кафаной повесили временную вывеску Znak Pitanja (“Знак вопроса”). Но как водится, нет ничего более постоянного, чем временное: в 2023 году названию исполнится 200 лет. И все эти годы здесь вкусно готовят колбаски-чевапчичи из рубленого мяса, плескавицу — балканский бифштекс с подогретым каймаком (густые присоленные сливки) и вешалицу (отбивная с начинкой из специй). Запивать ужин принято ракией или безалкогольной газированной кукурузной бозой.
Моря в Сербии действительно нет, зато речных и озерных пляжей — пруд пруди. Добро пожаловать на остров-парк Ада Циганлия на реке Сава в Белграде! Сербы обожают Аду за 7 километров чистого галечного пляжа и вдохновляющие пейзажи. Летом здесь купаются, загорают, устраивают пикники, катаются на водных лыжах, играют в волейбол и гольф. А зимой Ада Циганлия превращается в каток.
Самый большой пляж на Дунае — Штранд — находится в Нови-Саде около моста Свободы в квартале Лиман. Вход с 15 мая до 15 сентября стоит 35 динаров, побережье песчаное, вещи можно оставить в камерах хранения, переодеться — в удобных кабинках. А еще тут кормят не только вареной кукурузой, орешками и мороженым, но и паланчинками — блинчиками с разными начинками.
Сербским Баден-Баденом с XIX века считается озеро Палич. Горячие артезианские источники и целебный донный ил превратили это живописное место в один из лучших SPA-курортов Восточной Европы. Приезжайте на озеро Палич поправить здоровье, порыбачить, освоить верховую езду и распробовать местные вина. А в июле прямо у озера можно еще и посмотреть хорошее европейское кино.
Неприступная Петроварадинская крепость над Дунаем в XVII веке укрывала Нови Сад от нашествия турок, а в XXI веке — от нашествия меломанов: городские власти дальновидно разрешили проводить в крепости один из лучших музыкальных фестивалей Европы — EXIT.
Фестиваль начинался в 2000 году как политический протест, но быстро утратил революционный подтекст и завоевал мировую славу как праздник отличной музыки. Каждый год в середине июля в Петроварадинской крепости устраивают десяток сцен, на которых выступают звезды едва ли не всех музыкальных жанров (отменен в 2020 году).
В 15 км от Нови Сада густые леса Фрушской горы надежно скрывают духовный центр Сербии — 16 монастырей православной церкви. Места совершенно дивные: за одну поездку можно познакомиться со средневековой религиозной архитектурой, покормить косуль, увидеть черного аиста, попробовать липовый или каштановый мед на пасеке и просто отдохнуть душой.
Есть в Сербии и местечко для поклонников “мрачного туризма”. Невысокая башня Челе-Кула на горе Чегар в 2,5 км от городка Ниш — зловещий памятник противостоянию сербов и турок. В 1809 году около тысячи сербских воинов под предводительством Стефана Синджелича предпочли взорвать себя, лишь бы не попасть в турецкий плен. Из черепов воеводы и его соратников турки построили башню, а кожу отправили султану в Константинополь в качестве трофея. Сегодня в башне сохранилось только 58 черепов и, чтобы сохранить жуткую реликвию, над Челе-Кулой построили часовню.
В пригороде того же Ниша интересно взглянуть на прекрасно сохранившуюся виллу римского императора Константина Великого. Древнеримская роскошь сразу бросается в глаза: тут и просторный перистиль с мраморными колоннами, и термы, и рельефы на пилястрах, и фрески, и мозаичные полы. В местном музее собрана коллекция скульптур римских богов и посуда, в которой, возможно, подавались запеченный фазан и паштет из соловьиных язычков для самого императора.
Сербский номинант на звание одного из семи новых чудес света, Город Дьявола, — это причудливый геологический парк в 27 км от Куршумлии. Как только ни объясняли происхождение этих двух сотен земляных столбов, что то и дело меняют форму и размер! По одной легенде, это окаменевшие церкви, разрушенные дьяволом, по другой — наказанные богом сваты, которые, испив воды из нечистого источника, устроили свадьбу между братом и сестрой. На деле, правда, все довольно прозаично: вместо дьявола — эрозия почв, вместо бога — атмосферное давление, ветра, дожди и изменение температуры. Но каков эффект! А для максимально ярких впечатлений советуем побывать здесь ночью.
У границы с Румынией раскинулся потрясающий Национальный парк Сербии Джердап. Чем он славен? Во-первых, Джердапским ущельем, через Железные ворота которого течет Дунай. Во-вторых, “зеленым общежитием” для сотни видов животных и тысячи видов растений. В-третьих, стоянкой мезолитических охотников Лепенски-Вир — 6 000 лет до нашей эры, на минуточку! В-четвертых, Траяновым мостом — самым длинным мостом античности, перекинутым в 103–105 годах через Истр (Дунай) к востоку от Железных ворот. И, наконец, пятая причина посетить парк Джердап — это средневековая Голубацкая крепость, до которой можно минут за сорок добраться пешком из Голубаца или еще быстрее — на попутках. Лучшие виды на крепость открываются с ленивых вод Дуная, поэтому попробуйте договориться с местными рыбаками о коротком лодочном фототуре.
С высоты птичьего полета извилистая горная железная дорога Сербии похожа на восьмерку, за что и получила свое название. С 1925 до 1974 года Шарганска Осмица соединяла боснийский Вышеград и сербский Ужице. В 2003-м дорогу отреставрировали и превратили в ретро-аттракцион для ценителей водокачек, семафоров и винтажных локомотивов. Туристический сезон длится с 1 апреля по 31 октября, поезд отходит от станции Мокра Гора 2 раза в день — в 10:30 и 13:30, но при сильном наплыве желающих пускают дополнительные рейсы в 08:00 и 16:10. Все путешествие через 22 тоннеля, 5 мостов и бог знает сколько изумрудных холмов займет максимум 2,5 часа. И хотя на станции Голубичи из знаменитого фильма Эмира Кустурицы поезд стоит всего пару минут, вы, возможно, успеете ощутить жизнь как чудо.
Дрвенград, построенный Кустурицей для съемок фильма “Жизнь как чудо”, достоин большего, чем 2 минуты. Россыпь исконно сербских домиков, возведенных без единого гвоздя, сам режиссер называет 4-звездочным этнографическим городом-отелем. И как во всяком уважающем себя городе, в Дрвенграде есть музей, библиотека, художественная галерея, ресторан, кондитерская, кинотеатр и даже крошечная тюрьма, на дверях которой изображены “узники” — Хавьер Солана и Джордж Буш.
Проникнуться национальным нравом и личным чувством юмора Кустурицы тут проще простого: кругом аутентичный орнамент и милые лубочные сценки, улицы носят имена Тарковского, Феллини, Михалкова и Марадоны, а Церковь Святого Саввы иронично расположена на площади Николы Теслы. К слову, шансы встретить самого Кустурицу в Дрвенграде высоки: режиссер частенько здесь появляется, особенно во время народных гуляний в августе и фестиваля “Кустендорф” в январе.
А вы знали, что почти треть всей малины в мире собирают в Сербии? Обширные малиновые плантации покрывают юг страны, а мировой малиновой столицей признан городок Ариле в 195 км от Белграда. Местные жители называют малину “красным золотом”, которая растет здесь среди бурных ручьев и сочных пейзажей.
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