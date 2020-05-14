ФОТО | Скидки до 50% и пиво за 2 евро: как в отсутствии туристов выживают рестораны и кафе Старого Таллинна

Еще пару недель назад журналисты Delfi прогулялись по пустынным улицам Старого города в Таллинне и заметили, что некоторые заведения существенно снизили цены. Но, как оказалось, сейчас рестораны, кафе и бары Старого города стали завлекать клиентов еще более приятными предложениями.

Если на открытых террасах ресторанов творческого городка Теллискиви в хорошую погоду уже можно увидеть много клиентов, то в Старом городе, где в это время обычно наблюдался наплыв иностранных туристов, улицы по-прежнему немноголюдны. При плохой погоде в послеобеденное время в Старом городе можно встретить всего лишь пару человек.

Чтобы хоть как-то продержаться в это сложное время, рестораны и кафе Старого города стали завлекать местных жителей скидками. Где-то можно найти даже рекламные вывески, что цены снижены на 30-50%.