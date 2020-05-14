14.05.2020, 13:57

ФОТО | Скидки до 50% и пиво за 2 евро: как в отсутствии туристов выживают рестораны и кафе Старого Таллинна

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Hinnad Tallinna vanalinnas
Hinnad Tallinna vanalinnasFoto: Ilmar Saabas

Ни для кого не секрет, что расположенные в Старом городе Таллинна рестораны, кафе и бары ориентированы прежде всего на туристов. Но что делать, если иностранных туристов нет? Столичные места общественного питания решили завлекать местных жителей вкусными блюдами по сниженным ценам, пишет Kasulik.

Еще пару недель назад журналисты Delfi прогулялись по пустынным улицам Старого города в Таллинне и заметили, что некоторые заведения существенно снизили цены. Но, как оказалось, сейчас рестораны, кафе и бары Старого города стали завлекать клиентов еще более приятными предложениями.

Если на открытых террасах ресторанов творческого городка Теллискиви в хорошую погоду уже можно увидеть много клиентов, то в Старом городе, где в это время обычно наблюдался наплыв иностранных туристов, улицы по-прежнему немноголюдны. При плохой погоде в послеобеденное время в Старом городе можно встретить всего лишь пару человек.

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Чтобы хоть как-то продержаться в это сложное время, рестораны и кафе Старого города стали завлекать местных жителей скидками. Где-то можно найти даже рекламные вывески, что цены снижены на 30-50%.

Прошлой весной в ресторанах на Ратушной площади за бокал пива нужно было заплатить 8 евро. Сейчас же самое дешевое пиво можно купить за 2 евро, а, например, 0,5л Saku Originaal cтоит чуть менее 4 евро.

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