ФОТО | Скидки до 50% и пиво за 2 евро: как в отсутствии туристов выживают рестораны и кафе Старого Таллинна(5)
Ни для кого не секрет, что расположенные в Старом городе Таллинна рестораны, кафе и бары ориентированы прежде всего на туристов. Но что делать, если иностранных туристов нет? Столичные места общественного питания решили завлекать местных жителей вкусными блюдами по сниженным ценам, пишет Kasulik.
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