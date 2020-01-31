ФОТО: Сколько стоит ночь в новом капсульном отеле Таллинна?

По словам исполнительного директора Capsule Hostels Tallinn Марека Ыунамяги, идея возникла случайно. “Я долгое время занимался недвижимостью. Появилась возможность приобрести помещения по адресу Пярну мнт 106, где раньше располагалось Eesti Loto. 2/3 территории были сданы в аренду под офис и служебные помещения. И я стал думать, как использовать остальное пространство. Учитывая прекрасное расположение — центр города, а также возможности общественного транспорта, было решено, что самый лучший вариант — гостиница или хостел. Так как в Таллинне дорогих вариантов для размещения туристов и так хватает, я решил, что хорошо бы было открыть что-то дешевое, но оригинальное”, — рассказывает Марек Ыунамяги.

“Первые капсульные отели появились в японском городе Осака еще в 1979 году, быстро завоевав популярность по всему миру. Такая капсула — идеальное место для тех путешественников, кто ценит конфиденциальность, хорошее месторасположение, очень быстрый интернет, разумную плату за услуги, но при этом не собирается проводить время в хостеле днем”, — рассказывает владелец Capsule Hostels Tallinn.