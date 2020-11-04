ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть станция Rail Baltica в рижском аэропорту

Планируется, что линия Rail Baltica обеспечит скоростное соединение трех столиц стран Балтии, дорога между которыми будет занимать всего два часа. Каждые 30 минут специальный поезд будет ходить между Рижским центральным вокзалом и аэропортом, а дорога в одном направлении будет занимать всего 10 минут.

Проект железнодорожной станции в аэропорту предусматривает три уровня, поезд пойдет на верхнем уровне. Развитие инфраструктуры возле нового транспортного узла предусматривает строительство новых подъездных дорог, велодорожек, создание парковок и мест хранения велосипедов, а также зарядок для электроавтомобилей.

Проект разрабатывает объединение предприятий из трех стран PROSIV, в которое вошли Sintagma из Италии, Prodex из Словакии и Vektors T из Латвии. Договор с объединением был заключен в марте 2018 года. Сумма договора — 4,5 млн евро.