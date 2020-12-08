ФОТО | Смотрите, как красиво украсили елку в латвийском Даугавпилсе

Как и в прошлом году, установленная на главной площади города елка украшена множеством разнообразных игрушек. Венчает ее светящаяся скульптура ангела, от которого в разные стороны расходятся по площади светящиеся гирлянды. Высота елочной конструкции — 14 метров, а огоньки на ней зажгли 5 декабря.

Как и в предыдущие года, на площади, рядом с елкой появится Домик гномов, но в этом году его жителей можно будет увидеть только с улицы. По выходным на площади будет работать мини-зоопарк, а вот от катка в этом году Даугавпилс отказался — всему виной коронавирус.

Кроме елки, по словам представительницы Даугавпилсской думы Лиги Корсаки, в городе также установили большой рождественский венок. 28 ноября на нем зажглась первая свеча, а в прошедшие выходные — вторая.

В целом в этом году городские власти серьезно подошли к украшению города — были украшены улицы, парки и площади. Так, например, по всей длине улицы Ригас установлены разнообразные декорации и световые элементы.