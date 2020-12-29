ФОТО | Смотрите, как на Ратушной площади вырос сказочный лес

В этом году рождественский рынок на столичной Ратушной площади проработал до 27 декабря. Домики, в которых продавались сувениры, пряники и горячий глинтвейн, уже демонтировали, а на их месте появился волшебный лес.
До 10 января на Ратушной площади можно будет также по-прежнему прокатиться на карусели и пообщаться с голограммой Деда Мороза. Рождественская ель, как и в прошлые годы, останется на площади до февраля.
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