29.12.2020, 15:28

ФОТО | Смотрите, как на Ратушной площади вырос сказочный лес


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ФОТО | Смотрите, как на Ратушной площади вырос сказочный лес
Foto: Andres Putting

В этом году рождественский рынок на столичной Ратушной площади проработал до 27 декабря. Домики, в которых продавались сувениры, пряники и горячий глинтвейн, уже демонтировали, а на их месте появился волшебный лес.

До 10 января на Ратушной площади можно будет также по-прежнему прокатиться на карусели и пообщаться с голограммой Деда Мороза. Рождественская ель, как и в прошлые годы, останется на площади до февраля.

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