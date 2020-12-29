29.12.2020, 15:28
ФОТО | Смотрите, как на Ратушной площади вырос сказочный лес
В этом году рождественский рынок на столичной Ратушной площади проработал до 27 декабря. Домики, в которых продавались сувениры, пряники и горячий глинтвейн, уже демонтировали, а на их месте появился волшебный лес.
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