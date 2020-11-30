ФОТО | Смотрите, как специально для фильма на киностудии заново построили Дом братства Черноголовых

По словам Армина Кару, продюсера трилогии “Аптекарь Мельхиор”, для съемок на студии Black Box Studio в Хаабнеэме будут построены копии двух знаменитых залов — зала в Доме братства Черноголовых и зала в Таллиннской ратуше. “Можно спросить, почему мы не снимаем в самих помещениях в Старом городе. Дело в том, что и Таллиннская ратуша, и Дом братства Черноголовых, для города играют роль представительских зданий и активно используются по сей день. В помещениях сделан ремонт, и они отвечают современным требованиям для проведения мероприятий. Можно сказать, эти залы в слишком хорошем состоянии, слишком современные для фильма о средневековье”.

Продюсер Эско Рипс добавил, что, поскольку для съемок требуются просторные помещения, лучше построить прототипы в павильонах студии. “В Эстонии нет киностудии или съемочного комплекса, необходимых для таких масштабных проектов. Black Box Studio в Хаабнеэме оказалась лучшим доступным в настоящий момент вариантом, но на деле нам нужно помещение еще большего размера. Помимо Старого Таллинна мы снимали сцены из “Аптекаря Мельхиора” в Нарвском замке и крепости Курессааре, а также в латвийском съемочном комплексе “Cinevilla”. Мы очень надеемся, что уже в следующем году в Таллинне на Пальяссааре будет построена киностудия, которая сделает возможной реализацию настолько больших проектов”, — отметил Рипс.