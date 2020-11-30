30.11.2020, 15:30

ФОТО | Смотрите, как специально для фильма на киностудии заново построили Дом братства Черноголовых


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Mustpeade maja film
Mustpeade maja filmFoto: ROBERT LANG, Apteeker Melchior - Black Box Studio 9782 - Autor Robert Lang

Вчера, 29 ноября, состоялись съемки одной из ключевых сцен третьей части “Аптекаря Мельхиора”, праздника дегустации пива. Специально для съемок на студии Black Box Studio в Хаабнеэме построили зал Дома братства Черноголовых.

По словам Армина Кару, продюсера трилогии “Аптекарь Мельхиор”, для съемок на студии Black Box Studio в Хаабнеэме будут построены копии двух знаменитых залов — зала в Доме братства Черноголовых и зала в Таллиннской ратуше. “Можно спросить, почему мы не снимаем в самих помещениях в Старом городе. Дело в том, что и Таллиннская ратуша, и Дом братства Черноголовых, для города играют роль представительских зданий и активно используются по сей день. В помещениях сделан ремонт, и они отвечают современным требованиям для проведения мероприятий. Можно сказать, эти залы в слишком хорошем состоянии, слишком современные для фильма о средневековье”.

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Продюсер Эско Рипс добавил, что, поскольку для съемок требуются просторные помещения, лучше построить прототипы в павильонах студии. “В Эстонии нет киностудии или съемочного комплекса, необходимых для таких масштабных проектов. Black Box Studio в Хаабнеэме оказалась лучшим доступным в настоящий момент вариантом, но на деле нам нужно помещение еще большего размера. Помимо Старого Таллинна мы снимали сцены из “Аптекаря Мельхиора” в Нарвском замке и крепости Курессааре, а также в латвийском съемочном комплексе “Cinevilla”. Мы очень надеемся, что уже в следующем году в Таллинне на Пальяссааре будет построена киностудия, которая сделает возможной реализацию настолько больших проектов”, — отметил Рипс.

В зале Дома братства Черноголовых, построенном на студии в Хаабнеэме, будут воссозданы настоящие средневековые пиршества, которые станут ключевыми сценами третьего фильма трилогии. “29 ноября мы будем снимать праздник дегустации пива, и во время него произойдут события, наталкивающие Мельхиора на идею, которая поможет ему разгадать тайну убийств. В зале Дома братства Черноголовых также будет сниматься пиршество после традиционного состязания в “стрельбе по попугаю”, посвященное чествованию лучшего охотника. Развлекать публику будут музыканты, акробаты и шуты, как это и было в средние века”, — рассказал Армин Кару.

Кару считает, что этот год многое изменил и в киноиндустрии. “Кино нельзя снимать, работая из дома, а ежедневное измерение температуры и защитные маски для нас стали нормой. В то время как вечеринки и праздники в реальной жизни в этом году массово отменяются, средневековое кино-пиршество можно отыграть в сокращенном составе с соблюдением требований по безопасности”.

Съемки трилогии “Аптекарь Мельхиор” завершатся в декабре, когда будут сняты последние сцены третьего фильма.

Про аптекаря Мельхиора, чьи приключения уже много лет не покидают хит-парадов книжных продаж, снимут три фильма.

Съемки художественной трилогии, в основу которой лягут семь детективных романов Индрека Харгла, действие которых разворачивается в Средние века, будут проходить под руководством режиссера Элмо Нюганена с июля по декабрь. Кинотрилогия расскажет три истории о таллиннском аптекаре Мельхиоре, которому предстоит раскрыть подноготную ужасающей серии убийств.

Помимо известных актеров в съемках картины примут участие многие недавние выпускники школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, чьим наставником был режиссер Элмо Нюганен. В роли аптекаря Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, а остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги.

Первый кинофильм трилогии “Аптекарь Мельхиор” основан на оригинальном сценарии, написанном Индреком Харгла, Элмо Нюганеном и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте”. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.

В основу сценария второго фильма трилогии “Аптекарь Мельхиор. Призрак” лег роман “Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву”, а третий фильм, “Аптекарь Мельхиор. Дочь палача” основан на романе Харгла “Аптекарь Мельхиор и дочь палача”.

Режиссером средневековой детективной трилогии стал Элмо Нюганен (“1944”, “Имена в граните”); авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме. Продюсером фильма являются Кристьян Таска из компании Taska Film (“1944”, “Имена в граните”, “Встреча выпускников”), Эско Рипс из компании Nafta Films (“Тайное общество Супилинна” и шпионский боевик “О2”, который выйдет на экраны осенью), Армин Кару из HansaFilm (сопродюсер “Правды и справедливости”), а также Танел Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions (сопродюсеры “Зимы” и “Фильма старика”). Сопродюсеры трилогии, снимаемой в качестве совместного проекта Эстонии и Латвии, — Янис Калейс (Film Angels Productions, Латвия) и Филипп Кройцер (Maze Productions, Германия). Оператор — Михкел Соэ, художник — Матис Мяэсалу.

Бюджет на производство трилогии составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд “Капитал культуры Эстонии”. Трилогия будет создана при поддержке Вируского фонда кино, “Saarte Fond”, “National Film Centre of Latvia”, Elisa и Kanal2.

На экраны “Аптекарь Мельхиор” выйдет осенью следующего года. Съемки второго фильма начнутся в сентябре, а третьего — в ноябре 2020 года. Прокат второй и третьей частей трилогии состоится в 2022 году.

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