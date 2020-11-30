ФОТО | Смотрите, как специально для фильма на киностудии заново построили Дом братства Черноголовых

Режиссером средневековой детективной трилогии стал Элмо Нюганен (“1944”, “Имена в граните”); авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме. Продюсером фильма являются Кристьян Таска из компании Taska Film (“1944”, “Имена в граните”, “Встреча выпускников”), Эско Рипс из компании Nafta Films (“Тайное общество Супилинна” и шпионский боевик “О2”, который выйдет на экраны осенью), Армин Кару из HansaFilm (сопродюсер “Правды и справедливости”), а также Танел Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions (сопродюсеры “Зимы” и “Фильма старика”). Сопродюсеры трилогии, снимаемой в качестве совместного проекта Эстонии и Латвии, — Янис Калейс (Film Angels Productions, Латвия) и Филипп Кройцер (Maze Productions, Германия). Оператор — Михкел Соэ, художник — Матис Мяэсалу.
Бюджет на производство трилогии составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд “Капитал культуры Эстонии”. Трилогия будет создана при поддержке Вируского фонда кино, “Saarte Fond”, “National Film Centre of Latvia”, Elisa и Kanal2.
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