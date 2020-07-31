ФОТО | Смотрите, как выглядит новое здание Терминала-D Таллиннского порта

Сегодня в Таллиннском порту открылось новое здание Терминала D. В ходе строительных работ крупнейшие морские и туристические ворота Эстонии, обслуживающие в год около шести миллионов пассажиров, получили новый современный вид. Площадь здания увеличилась почти в два раза и составляет теперь 14 000 м2.
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