31.07.2020, 14:38

ФОТО | Смотрите, как выглядит новое здание Терминала-D Таллиннского порта

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EST
D-terminaal
D-terminaalFoto: Eiko Kink, Tallinna Sadam

Сегодня в Таллиннском порту открылось новое здание Терминала D. В ходе строительных работ крупнейшие морские и туристические ворота Эстонии, обслуживающие в год около шести миллионов пассажиров, получили новый современный вид. Площадь здания увеличилась почти в два раза и составляет теперь 14 000 м2.

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