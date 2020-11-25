ФОТО | Смотрите, какую необычную елку установят в Сауэ

Волостное правление Сауэ приняло решение, что в этом году не будет заказывать из леса рождественские ели для городского парка. Вместо этого городское пространство на праздники украсит аудиовизуальная инсталляция Эло Лийва под названием „Peal(t)kiri” (Заглавие), которая четыре года тому назад уже украшала фойе Эстонского национального музея.

Высота необычной “елки“ — 7,2 метра. Каркас сделан из еловых брусьев и опалового стекла, с помощью которого на елке будут проецироваться всевозможные визуальные эффекты. Как сказал автор инсталляции, акцент будет сделан на старинные рождественские традиции.

Но классическая елка тоже будет! Рядом с городской Ратушей растет зеленая красавица — ее украсят фонарями и гирляндами.

Необычные рождественские елки стали чрезвычайно популярными последнее время. А, например, благодаря оригинальным рождественским елкам художника Таэта Сууре об эстонском Раквере узнал весь мир. Вот его самые яркие работы: