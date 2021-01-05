ФОТО | Старый город практически вымер: известные таллиннские рестораны объявили о своем закрытии

На дверях многие таллиннских ресторанов и кафе, расположенных в самом центре нашей столицы, можно увидеть объявление, где владельцы заведений сообщают своим клиентам о закрытии. Одна из причин — введенные до 17 января ограничения, не позволяющие местам общественного питания работать в привычном режиме. Вторая, более важная причина — отсутствие туристов.

Так, до 18 января закрыт легендарный бар Valli, где, наверное, хоть раз, но был каждый житель Таллинна. Бар нацелен на местных, не зависит от туристов, поэтому надеется продолжить работу после снятия ограничений.

А вот на дверях популярного ресторана Pegasus висит табличка, на которой написано поздравление с Рождеством и Новым годом. Когда точно ресторан возобновит работу — неизвестно, но надежду дает строчка на дверной табличке “До встречи в новом году”.