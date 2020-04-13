ФОТО | Статую Христа в Рио-де-Жанейро "одели" в халат врача

Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро на Пасху "одели" в халат врача в знак солидарности с работниками сферы здравоохранения, которые борются с коронавирусом, сообщает TASS.

Новый вид статуя получила благодаря подсветке. Организаторы акции поблагодарили врачей со всего мира. На монументе появилось слово "спасибо" на нескольких языках, включая португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Помимо этого, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии. "Это послание надежды в непростой период мировой пандемии", - заявил архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Scanpix, REUTERS By-line:RICARDO MORAES

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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