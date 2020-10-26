ФОТО | Тотальное преображение малых городов. Восемь экскурсий по площадям Эстонии

В последние годы центры многих малых городов Эстонии претерпели тотальное преображение. Идея запущенной в рамках празднования столетия Эстонии архитектурной программы “Хорошее общественное пространство” заключалась в повышении привлекательности родного города в глазах жителей малых городов, чтобы им больше не хотелось оттуда уезжать. И чтобы уже уехавшие люди стали возвращаться в крохотные, тихие, а теперь и очень красивые малые города.
Изначально запланированный для улучшения жизни жителей малых городов Эстонии проект теперь улучшает жизнь всех нас: никто особенно не едет за границу в осенний отпуск или на каникулы. И что может быть лучше в такой ситуации, чем отправиться в большое путешествие по еще неизведанным малым городам Эстонии?
Кстати, вышеупомянутые площади малых городов получились настолько выдающимися, что рассказывающая о них выставка должна была в этом году представлять Эстонию на Венецианской архитектурной биеннале, которая перенеслась на лето следующего года.
Так что теперь выставка “Площадь! Достойное убывание. Восемь городов” изначально откроется для домашней публики и одновременно в восьми малых городах Эстонии.
Но зачем ограничиваться осмотром выставки лишь в одном городе, если в крошечной Эстонии нужно лишь пару дней, чтобы объехать все восемь и посмотреть площади своими глазами? Дополнительный бонус: если сможете объехать все эти замечательно подходящие для снимков площади, то популярность в Инстаграме гарантирована!
Улица Пикк в Раквере
Раквере хорошо подходит на роль первого города на этом маршруте, где после длинных прогулок в свежий осенний день можно согреться в спа, сходить вечером в театр или просто хорошо провести время в городских кафе и ресторанах.
На самом деле, сердце Раквере — это не столько площадь, сколько улица Пикк, которую архитекторы Кай Сюда и Ристо Парве (бюро Karisma Arhitektid и Amhold) растянули в некоторых местах до размера маленькой площади при помощи широких тротуаров. С 31 октября на площади улицы Пикк (ул. Пикк, 22) открыта выставка, которая рассказывает о восьми городских площадях.
Так историческая и уставшая Пикк превратилась в новую улицу с характером, где ценится соседствующее с ней уникальное архитектурное наследие, а также логично соединяются различные городские объекты и районы. На мостовой выгравированы указатели с информацией о стоящих на улице домах, архитектурных и ландшафтных объектах, а также о городе. Также пространство улицы Пикк отмечают декоративные и современные фонарные столбы — исторически они были внушительными и притягивали взгляд. Благодаря весьма широкому тротуару возникает ощущение, что идешь не по улице, а по променаду на нарядной заграничной площади.
Живой Рапла
Если идея об отпуске в Раквере на пару дней кажется заманчивой благодаря приятным отелям и гостевым квартирам, то вместо поездки в Рапла на целый день стоит как-нибудь съездить туда на пару часов.
В Рапла будет не сложно найти площадь. Главная улица города — Таллиннское шоссе — делит площадь надвое.
На западной стороне стоят высокие деревья и этот край скорее напоминает парк. На центральной площади Рапла можно здорово проводить время круглый год: фонтан с низким уровнем воды и ступенчатые камни различных размеров порадуют как летом, так и зимой.
Для жителей волости и гостей города площадь — это отличное место, где проходят собрания, торжественные мероприятия и ярмарки. Также приведен в порядок расположенный на краю площади культурный центр, где вдобавок к залу, художественной галерее, помещениям для кружков, молодежному центру и одной из самых качественных в Эстонии студий звукозаписи теперь открыты кинотеатр и ресторан. Конечно же, здесь нашлось место и для выставки “Площадь! Достойное убывание. Восемь городов”.
Тихий Тырва в долине реки Ыхне
В Южной Эстонии менее чем в часовой езде друг от друга расположилось несколько новых и достойных площадей. Крошечный Тырва (архитекторы площади Мари Расс, Отт Алавер, Алвин Ярвинг и Кайди Пыдер из бюро Arhitekt Must) тоже скорее хорошо подходит, чтобы провести там утро (по вечерам закрыты все кафе, куда можно было бы отправиться за чашечкой какао согревать замерзшие пальцы рук и ног), а также чтобы изучить совершенно новую и извилистую площадь, которая протянулась до долины реки.
Если вы прежде бывали в Тырва, то может быть помните, что в Тырва роль центральной площади играло большая монофункциональная асфальтированная площадка за старым трактиром. Успешнее всего ей пользовались машины, автобусы и фуры — там было почти не встретить гуляющих или катающихся на велосипеде людей. Из-за этого оставалось незаметным то обстоятельство, что Тырва — один из самых милых и особенных городов Эстонии, где нетронутая природа реки Ыхне находится прямо в сердце города.
Новое решение располагает озеленение еще глубже, до здания трактира, соединяя долину реки с центром в единое целое. Вместо одной асфальтовой площади теперь царит зелень и разнообразие: центральная площадь, рыночная площадь, площадь волостной управы, площадь автобусного вокзала и парковка. Центральная площадь за трактиром превратилась в привлекательное в любое время года городское пространство. Над площадью натянута сеть из тросов на четырех стальных мачтах, которая создает своеобразный световой потолок: так что теперь площадь невероятно красива и в вечернее время. Возьмите с собой чай в термосе и наслаждайтесь!
Образцовый маленький город Элва
Идиллический маленький город Элва после обретения нового городского сердца выглядит красиво, как на открытке. Новый городской центр включает начинающуюся у железнодорожного вокзала улицу Кеск протяженностью почти в километр, на солнечной стороне которой находится широкий променад, и граничащие с ним зоны — приятную площадь, которая заканчивается мостом через озеро Арби, аллею Хансени с мостиком и представительскую площадь перед городской управой.
Осенью не столь легко ощутить магию озеленения, которая дополнительно подчеркивает домашний уют малого города. Архитектор Юлле Майсте (At Home) и ландшафтный архитектор Диана Таалфелд (NU arhitektuur) посадили на площади знакомые по бабушкиному саду растения: кусты смородины, вишню, злаки, а также расположили повсюду игровые зоны и гамаки.
Там достаточно мест, чтобы просто посидеть, посмотреть на озеро и дать ногам отдохнуть. Перед городской управой, где реют флаги и растут цветы, можно найти уличную галерею, в которой с 31 октября открыта выставка, посвященная сердцам малых городов.
Если думаете, где лучше всего сфотографироваться, то берите пример с местных жителей.
Аллея Хансени, где у местных принято делать свадебные фотографии, дополнилась качающимися скамейками, а в конце спроектирован крытый павильон.
Элва манит остаться подольше даже осенью, но в Южной Эстонии есть еще на что посмотреть!
Деревянный город Пылва
Крошечный деревянный город Пылва больше всего удивляет тем, что прежде там не было ни одной площади. Теперь Кайе Кулдкепп, Хелен Ребане (Nüüd Arhitektid), Эгон Метусала (Arhitektuuribüroo MA) создали извилистую и богатую на разнообразные занятия площадь, откуда не хочется уходить. Основным строительным материалом площади была древесина, которую помимо павильонов также использовали в фонарных столбах, лежанках, скамейках и скульптурах.
На площади есть чем заняться: качаться, боксировать, карабкаться, танцевать и попросту разговаривать. И, конечно же, посмотреть выставку! В Пылва пока что не хватает кафе-ресторанов, но площадь идеально подходит для осеннего пикника!
Несравненный Выру
План одного из самых молодых городов Эстонии с нумерацией участков в 1785 г. составил землемер и картограф Карл фон Бонсе. На плане центр города обозначала рыночная площадь, с двумя церквями по бокам. Также на площади располагались семинария, банк, трактиры и лавки. В 1950-х на рыночной площади высадили деревья, чтобы скрыть церкви. Однако за озеленением перестали ухаживать, и так сердце города за десятилетия заросло и превратилось в тенистый парк.
Новая городская площадь, архитектором которой стал Виллем Томисте (Stuudio Tallinn), вызывает вау-эффект даже в том случае, если вы видели ее на фотографиях десятки раз. Благодаря движущейся мебели центральная площадь постоянно меняется, и всегда обретает черты проходящего там события: иной раз это ярмарочная площадь, потом концертная сцена, а в декабре она превратится в царство Рождества. Или же там выставочный зал — как будет с 31 октября, когда именно там откроется выставка “Площадь! Достойное убывание. Восемь городов”.
Горожане тепло восприняли посаженную на центральной площади ель с городского герба Выру, которая теперь используется в качестве новогодней елки. Если осенью вы не успеете съездить в Выру, то город точно нужно посетить на Рождество, чтобы увидеть одну из красивейших зимних площадей Эстонии, которая в прошлом году даже удостоилась титула от Visit Estonia за лучшую рождественскую атмосферу.
Прямо на краю площади расположилась уютная пиццерия. В центре города есть еще несколько заведений общепита. Лучшее из них находится в доме Штединга, т.е. в старом доме аптекаря. Также там часто проходят концерты. Выбор отелей в Выру говорит в пользу того, чтобы разбить свой “штаб” для знакомства с городами Южной Эстонии именно там. А вечером можно отправиться в спа-центр Кубия освежать уставшие от прогулок ноги.
Увлекательный город-близнец
Валга и Валка и бьющиеся в одном ритме сердца этих двух городов в этом году не раз упоминались в связи с закрытием границ. Гуляя по городу, сложно понять, где начинается один и заканчивается другой. Конечно, ведь они лишь слегка разошлись, на самом деле оставаясь неделимыми близнецами: Валга и Валка произошли от единого города под названием Валк (нем. Walk).
Первый период роста Валка пришелся на закат Российской империи, в последнее десятилетие XIX в. и первое десятилетие XX в. Если в 1881 г. в Валга проживало 4200 человек, то в 1913 г. уже 16 164. К такому росту привело включение города в железнодорожную сеть и сопутствующее развитие промышленности. При обретении Эстонией и Латвией независимости город поделили на две части: большая осталась Эстонии, а меньшая отошла Латвии.
Современный Валга позволяет догадываться о былом расцвете, но не на каждом шагу. Но это вовсе не делает город-близнец менее интересным! В городском пейзаже в глаза бросаются оставленные и малоиспользуемые здания, и причины тому кроются в пестрой истории города. 30 лет назад Валга был городом, где было сложно достать квартиру, было много рабочих мест и цвела культурная жизнь. Сегодня город вовсе не настолько живой и суетливый, но может быть это лишь затишье перед бурей. Недавно реставрация одного из самых своеобразных в Эстонии домов в югендстиле по адресу Куперьянови, 12 удостоилась титула поступка года на церемонии вручения премий в области охраны памятников старины. Весь центр города Валга находится под охраной.
Посреди центра доминирует новая городская площадь, архитекторами которой стали Джанфранко Франки, Кьяра Тези и Реа Сеппинг из итальянского архитектурного бюро Franchi Associati. Площадь — это все-таки главная причина для посещения Валга в ходе осеннего архитектурного тура, а также там можно увидеть посвященную убыванию городов выставку. Но там также можно поиграть в настольный теннис, организовать концерт или тренировку под открытым небом, а дети могут порезвиться на игровой площадке.
По правде говоря, ситуация с кафе в Валга так себе, особенно, если приедете в город под вечер. Так что постарайтесь спланировать свой приезд скорее к обеду, когда вблизи площади (но не на ней) удастся найти какое-нибудь открытое кафе, или же возьмите с собой корзинку для пикника и надейтесь на хорошую погоду — на центральной площади есть по-настоящему удобные скамейки.
На этот раз на Сааремаа в городской отпуск
Хотя Сааремаа в стороне от семи малых городов с новыми площадями, это идеальное место, чтобы завершить архитектурный вояж: в придачу к новой площади там есть хорошо себя зарекомендовавшие спа, рестораны и музей.
Наверняка почти все посетившие Сааремаа неоднократно попадали на центральную площадь Курессааре, хотя очень долго она напоминала попросту большую стройплощадку. И до того как архитекторы Хяли-Анн Тоомс, Мари-Лийс Мянник, Катрин Мянник, Ээла Самблик, Мартин Ноорвяли и Кайрит Сылг взялись за тотальное преображение площади, это была центральная площадь города — только скорее предназначенная для машин, нежели для людей.
Центральная площадь исторически также служила рыночной площадью, и новая площадь во многом отталкивается от идеи оживления этой традиции, хотя в прохладные осенние дни жизнь, пожалуй, поугасла по сравнению с летом. В целом, на площади нужно быть готовым ко всему, потому что там может проходить что угодно: какой-нибудь фестиваль, на время которого на площади стоит сцена, или фестиваль цветов. В конце лета каждого года там можно найти длиннющий стол, за которым весь город совместно ужинает, а зимой там каток и сверкает рождественская елка.
Но в более спокойные дни опять-таки лучше можно разглядеть ключевой элемент оформления площади — большой выложенный плиткой ковер — как будто это общая гостиная всех горожан. Ковер создает визуальную связь с другими важными функциями на удалении от главной улицы — как то рынок, торговый центр, библиотека и культурный центр. Именно в фойе культурного центра островитяне смогут увидеть выставку “Площадь! Достойное убывание. Восемь городов” до 12 ноября, после чего она переберется в Волостной дом (Лосси, 3).
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