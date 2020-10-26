ФОТО | Тотальное преображение малых городов. Восемь экскурсий по площадям Эстонии

Изначально запланированный для улучшения жизни жителей малых городов Эстонии проект теперь улучшает жизнь всех нас: никто особенно не едет за границу в осенний отпуск или на каникулы. И что может быть лучше в такой ситуации, чем отправиться в большое путешествие по еще неизведанным малым городам Эстонии?

Кстати, вышеупомянутые площади малых городов получились настолько выдающимися, что рассказывающая о них выставка должна была в этом году представлять Эстонию на Венецианской архитектурной биеннале, которая перенеслась на лето следующего года.

Так что теперь выставка “Площадь! Достойное убывание. Восемь городов” изначально откроется для домашней публики и одновременно в восьми малых городах Эстонии.

Но зачем ограничиваться осмотром выставки лишь в одном городе, если в крошечной Эстонии нужно лишь пару дней, чтобы объехать все восемь и посмотреть площади своими глазами? Дополнительный бонус: если сможете объехать все эти замечательно подходящие для снимков площади, то популярность в Инстаграме гарантирована!