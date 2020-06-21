ФОТО | Туристическому сезону быть? На улицах Старого Таллинна все больше иностранных туристов
Распространение коронавируса в Эстонии удалось сдержать, а границы страны открыты для многих жителей ЕС. На этом фоне в Старом Таллинне начал оживать туризм - иностранных гостей становится все больше и больше, пишет Ärileht.
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