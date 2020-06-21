21.06.2020, 15:34

ФОТО | Туристическому сезону быть? На улицах Старого Таллинна все больше иностранных туристов


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Vanalinn
VanalinnFoto: Henri-Kristian Kirsip

Распространение коронавируса в Эстонии удалось сдержать, а границы страны открыты для многих жителей ЕС. На этом фоне в Старом Таллинне начал оживать туризм - иностранных гостей становится все больше и больше, пишет Ärileht.

Людей в Старом городе действительно стало заметно больше. Кто-то просто гуляет по средневековым улицам, а кто-то наслаждается погодой и едой на летних площадках многочисленных ресторанов и кафе. Все больше можно услышать финскую речь. Кроме того, довольно много туристов из соседней Латвии.

Конечно, сравнивать нынешнюю ситуацию с прошлыми годами нельзя. Ресторанов в Старом Таллинне очень много, конкуренция сильная. Поэтому приходится завлекать клиентов скидками на еду и напитки. Но если в мае на дневное меню рестораны Старого города предлагали 50%, то сейчас уже только 30%.

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