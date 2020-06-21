ФОТО | Туристическому сезону быть? На улицах Старого Таллинна все больше иностранных туристов
Распространение коронавируса в Эстонии удалось сдержать, а границы страны открыты для многих жителей ЕС. На этом фоне в Старом Таллинне начал оживать туризм - иностранных гостей становится все больше и больше, пишет Ärileht.
Валуев не смолчал после ДТП Ефремова
Друг семьи рассказал, жена Норкина умерла
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови