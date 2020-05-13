ФОТО | У Стены Плача в Иерусалиме власти оградили и разделили молитвенные зоны для верующих и туристов

Израиль продолжает поэтапный выход из карантина и “обустроил” одну из главных национальных достопримечательностей страны — Стену Плача. Так, в силе остаются главные требования Министерства здравоохранения Израиля: соблюдать минимальную социальную дистанцию (2 метра), обязательно носить маски и следовать правилам личной гигиены.
Для того, чтобы соответствовать введенным правилам, Фонд наследия Стены Плача оградил и разделил молитвенные зоны около главной святыни для иудеев на небольшие участки. Всего на площади, согласно новым правилам, могут находиться одновременно до 500 верующих. При этом у всех посетителей будут измерять температуру.
В Израиле с 5 мая в стране отменено ограничение на удаление от места жительства и фактически разрешено снова ездить по стране, сообщает TourProm.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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