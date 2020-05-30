ФОТО | Утраченная слава: старинный замковый комплекс на востоке Латвии

В 2007 году Марциену посетили прямые потомки Майделей, живущие в Новой Зеландии — связь своих предков с Марциеной они случайно обнаружили благодаря интернету. К сожалению, у них тоже не было информации об обстоятельствах разрушения замка и гибели барона, а также о дальнейшей судьбе рода.
На территории замка сохранились отдельные здания — дом садовника, развалины конюшни, клеть. Конюшня — красивое здание с колоннами — использовалась под квартиры вплоть до 1978 года, но, к сожалению, сейчас она превратилась в развалины. Под конюшней — сводчатый подвал, рядом пристроены хлева, которыми пользуются жильцы соседних домов. На месте замка в советское время построено многоквартирное здание, а развалины уже в 30-е были убраны и встроены в фундамент Мадонского дома культуры. Развалины с бывшим парком при замке принадлежат самоуправлению.
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