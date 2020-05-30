ФОТО | Утраченная слава: старинный замковый комплекс на востоке Латвии

Замок Марциена ведет свою историю с XVI века, когда построен первый господский дом. Около 1830 года замок Марциена был большим трехэтажным зданием со сводчатыми подвалами и черепичной крышей. Большинство предметов его интерьера — например, мебель или резьба по дереву — были выполнены местными мастерами.

Замок расположен в 10 километрах от Мадоны и в 1,5 километрах от спа-курорта Mārcienas muiža, который сейчас носит название бывшего замкового комплекса. На самом же деле Mārcienas muiža в свое время была отделена от замкового комплекса Марциена и, под названием Леяс-Патмалниеки, продано фон Ханшману. Тот начал перестраивать здание усадьбы и свой нынешний вид оно приобрело в 1908 году.

Оригинальный же замок Марциена был разрушен во время пожара в 1918 году: считается, что его поджег собственный хозяин — барон фон Майдель — после чего мужчина застрелился. Двоих сыновей и жену он заранее отправил в безопасное место, в Германию. К сожалению, исторических подтверждений этих фактов не имеется.