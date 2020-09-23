ФОТО | В аэропорту Хельсинки собаки будут искать COVID-19

Обученные обнаружению COVID-19 собаки скоро начнут работать в аэропорту Хельсинки. Ожидается, что собаки позволят ускорить процесс обнаружения людей, зараженных COVID-19. Город Вантаа уверен, что использование собак станет эффективным методом, который позволит обеспечить здоровье и безопасность в аэропорту.
“Пилотный проект, который запущен во вторник, является уникальным и первым в мире. До сих пор ни один другой аэропорт не пытался использовать обоняние собак для обнаружения COVID-19 в таком масштабе. Мы очень довольны инициативой города Вантаа. Данная мера может послужить дополнительным шагом на пути к победе над COVID-19”, — сказала директор аэропорта Хельсинки и член руководства Finavia Улла Леттиефф.
Собаки способны достаточно легко обнаруживать COVID-19, и полученные на настоящий момент результаты являются очень обнадеживающими. Согласно результатам предварительных тестов, проведенных исследовательской группой Факультета ветеринарии Университета Хельсинки, собаки способны улавливать вирус по запаху практически со 100% точностью. При этом они могут определять наличие вируса за несколько дней до проявления первых симптомов, и именно в этом отношении лабораторные тесты пока бессильны.
Собаки также способны обнаруживать COVID-19 со значительно меньшей пробы по сравнению с тестами ПЦР, используемыми медиками. Различие является огромным, так как для обнаружения вируса собаке требуется лишь 10-100 молекул, в то время как для теста необходимо наличие 18 000 000 молекул.
Собаки, которые будут помогать обнаруживать COVID-19 в аэропорту Хельсинки, были обучены работниками ассоциации Wise Nose. Работой в аэропорту будет управлять стартап Nose Academy, основанный исследовательской группой из Университета Хельсинки. Возможно, в будущем данную работу смогут выполнять уже собаки таможенной службы. Официально проводить тесты на COVID-19 с помощью обученных собак можно будет только после внесения соответствующей поправки в законодательство.
“Мы тесно сотрудничаем с Таможенной службой Финляндии, чтобы подготовиться к потенциальному сценарию, при котором в дальнейшем она возьмет на себя руководство данными работами”, — говорит исполнительный директор Suomen hajuerottelu — WiseNose Ry и координатор исследовательской группы DogRisk Университета Хельсинки Сузанна Паавилайнен.
При тестировании на COVID-19 с помощью обученной собаки в аэропорту Хельсинки человеку не потребуется непосредственно с ней контактировать — собака будет работать в отдельной кабине. Проходящему тест человеку нужно будет провести по своей коже специальной тестовой салфеткой, после чего ее бросают в стаканчик и передают собаке. Данный метод также позволяет защитить от инфекции и работающего с собакой человека. Все тесты обрабатываются анонимно.
Если результат теста оказывается положительным, пассажир будет направлен в медицинский информационный пункт, расположенный на территории аэропорта и находящийся в ведомстве города Вантаа.
Почти все собаки ранее выполняли задания по обнаружению запахов. То, насколько быстро собака способна определить наличие COVID-19, зависит от ее обучения. Одной из собак является 8-летняя нечистокровная борзая Кесси, которая научилась определять запах всего за семь минут. Всего работе в аэропорту будут обучены 16 собак.
“Время от времени собакам требуется отдых. Пока две собаки будут работать, другие две будут отдыхать. Данная услуга главным образом предназначена для пассажиров, прибывающих из-за пределов страны, — сказала Паавилайнен. — Не все собаки могут справиться с такой задачей в связи с их индивидуальными особенностями. Кесси обладает очень богатым опытом распознавания биологических проб”.
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