ФОТО | В аэропорту Хельсинки собаки будут искать COVID-19

“Пилотный проект, который запущен во вторник, является уникальным и первым в мире. До сих пор ни один другой аэропорт не пытался использовать обоняние собак для обнаружения COVID-19 в таком масштабе. Мы очень довольны инициативой города Вантаа. Данная мера может послужить дополнительным шагом на пути к победе над COVID-19”, — сказала директор аэропорта Хельсинки и член руководства Finavia Улла Леттиефф.

Фото: аэропорт Хельсинки

Собаки способны достаточно легко обнаруживать COVID-19, и полученные на настоящий момент результаты являются очень обнадеживающими. Согласно результатам предварительных тестов, проведенных исследовательской группой Факультета ветеринарии Университета Хельсинки, собаки способны улавливать вирус по запаху практически со 100% точностью. При этом они могут определять наличие вируса за несколько дней до проявления первых симптомов, и именно в этом отношении лабораторные тесты пока бессильны.