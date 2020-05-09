ФОТО | В Берлине на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на разных языках

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском, немецком, польском, украинском и белорусском языках. Акция состоялась вечером в пятницу, 8 мая.

Scanpix, AFP By-line:JOHN MACDOUGALL

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - сказано в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Scanpix, AFP By-line:JOHN MACDOUGALL

Scanpix, AFP By-line:JOHN MACDOUGALL

8 мая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе (Neue Wache), чтобы почтить память жертв нацизма.

"Освобождение пришло извне. Оно должно было прийти извне - слишком глубоко увязла эта страна в своем зле, в своей вине. Но и экономическое возрождение и новое демократическое начало в западной части Германии стали возможными исключительно благодаря великодушию, проницательности и готовности к примирению, проявленным бывшими военными противниками", - заявил Штайнмайер.