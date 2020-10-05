ФОТО | В Египте впервые открыли саркофаг с 2500-летней мумией. А что внутри?

В поселении Саккара, которое расположено в 30 км от столицы Египта, есть древнейший некрополь. В ходе очередных исследований археологи обнаружили там масштабное захоронение из 59 гробов возрастом больше 2500 лет. Гробы обнаружили в специальной погребальной шахте на глубине 10-12 метров.

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Археологи вскрыли один из гробов прямо на глазах у журналистов — они выбрали самый богато украшенный саркофаг. Внутри лежали мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань с иероглифами и яркими цветами, сообщает Mail.ru со ссылкой на Daily Mail.

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По словам ученых, в этих захоронениях размещались священники и другие высокопоставленные члены древнеегипетской общины. После смерти над трупами проводили специальные ритуалы и процедуры, в том числе удаление мозга через ноздри с помощью специального крюка.