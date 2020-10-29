ФОТО | В Эстонии есть остров "Земля птичьего помета". Теперь его можно купить за 99 000 евро!

Как написано в объявлении на портале продажи недвижимости Kinnisvara24, Линнусааре — небольшой островок недалеко от побережья Сааремаа, всего в 300 метрах от острова Абрука. Площадь острова — всего 4,8 га. Считается, что это одно из лучших мест в мире для наблюдения за птицами.

Согласно Закону об охране природы Эстонии § 38 (3), на острове запрещено строительство каких бы то ни было новых зданий и сооружений, за исключением непроизводственных строений для нужд охранной зоны.

Как сообщает портал, необычное название острова восходит к XVI веку, когда моряки, гуляя по берегу, обнаружили на камнях груды птичьего помета. После этого место насмешливо стали назвали Линнуситамаа — “Земля птичьего помета”, а позже даже сделали название официальным. Правда, в наши дни остров все же называется Linnusaare — “Птичий остров”.