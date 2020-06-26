ФОТО | В Германии прошла ночь красных огней

В ночь на вторник, 23 июня, повсюду в Германии можно было увидеть разные здания, памятники и достопримечательности с такой красной подсветкой. Инициаторы акции "Night of Light" решили таким образом продемонстрировать солидарность с людьми и фирмами, участвующими в организации и проведении фестивалей, концертов, выставок и ярмарок, разных праздников, свадеб и прочих мероприятий, сильно пострадавшими во время коронавирусной пандемии.

Вся отрасль сейчас находится в очень сложном положении и нуждается в помощи, чтобы выжить в нелегкие времена. Многие оказались на грани банкротства из-за действующих до сих пор ограничений. Все крупные мероприятия в Германии пока запрещены до конца октября.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!