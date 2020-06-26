ФОТО | В Германии прошла ночь красных огней
По данным организаторов, акция солидарности "Night of Light" в поддержку культурно-развлекательной отрасли прошла в 250 городах Германии.
По данным организаторов, акция солидарности "Night of Light" в поддержку культурно-развлекательной отрасли прошла в 250 городах Германии.
В ночь на вторник, 23 июня, повсюду в Германии можно было увидеть разные здания, памятники и достопримечательности с такой красной подсветкой. Инициаторы акции "Night of Light" решили таким образом продемонстрировать солидарность с людьми и фирмами, участвующими в организации и проведении фестивалей, концертов, выставок и ярмарок, разных праздников, свадеб и прочих мероприятий, сильно пострадавшими во время коронавирусной пандемии.
Вся отрасль сейчас находится в очень сложном положении и нуждается в помощи, чтобы выжить в нелегкие времена. Многие оказались на грани банкротства из-за действующих до сих пор ограничений. Все крупные мероприятия в Германии пока запрещены до конца октября.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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