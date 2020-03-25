ФОТО | В Италии огромный круизный лайнер превратили во временный госпиталь

Временный госпиталь на борту большого круизного лайнера в порту Генуи — это яркий пример сплоченности и сотрудничества частного и государственного секторов, а также способности быстро реагировать на чрезвычайные ситуации без бюрократических проволочек. Различные итальянские учреждения объединили свои усилия в поисках подходящих мест для разворачивания временных госпиталей. Одной такой больницей и стал MS Splendid, где установили специальное оборудование и всего за несколько дней переоборудовали роскошный круизный корабль в госпиталь, где сейчас также лечат заболевших.

Автором идеи стало руководство компании GNV, которая организует круизы по Средиземному морю. Аналогичную помощь они предлагали и в 2017 году, когда мощнейший ураган “Мария” опустошил регион Карибского моря. MS Splendid будет использоваться как госпиталь до тех пор, пока в Италии не будет снят режим чрезвычайного положения и исчезнет потребность во временных медицинских учреждениях.