ФОТО | В Италии огромный круизный лайнер превратили во временный госпиталь

Как известно, Италия приняла на себя самый большой удар от вспышки коронавируса в Европе: в государственных больницах не хватает мест, больные лежат не только в коридорах, но в кабинетах врачей. Из-за острой нехватки лечебных помещений круизный лайнер MS Splendid был временно превращен в больницу.
Временный госпиталь на борту большого круизного лайнера в порту Генуи — это яркий пример сплоченности и сотрудничества частного и государственного секторов, а также способности быстро реагировать на чрезвычайные ситуации без бюрократических проволочек. Различные итальянские учреждения объединили свои усилия в поисках подходящих мест для разворачивания временных госпиталей. Одной такой больницей и стал MS Splendid, где установили специальное оборудование и всего за несколько дней переоборудовали роскошный круизный корабль в госпиталь, где сейчас также лечат заболевших.
Автором идеи стало руководство компании GNV, которая организует круизы по Средиземному морю. Аналогичную помощь они предлагали и в 2017 году, когда мощнейший ураган “Мария” опустошил регион Карибского моря. MS Splendid будет использоваться как госпиталь до тех пор, пока в Италии не будет снят режим чрезвычайного положения и исчезнет потребность во временных медицинских учреждениях.
На данный момент на круизном лайнере действует 25 одноместных палат, а также есть возможность установить еще 400 больничных коек. На автомобильную палубу открыт въезд карет скорой помощи, а также обустроено отделение интенсивной терапии.
Многие другие круизные компании, чьи суда в отсутствии туристов сейчас стоят в разных портах мира, также высказали согласие на организацию там временных больниц. Так, например, компания Carnival Cruises выдвинула подобное предложение правительству США, а Saga Cruises — Великобритании.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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