10.08.2020, 09:30

ФОТО | В Италии вновь заработали “винные окна” для продажи напитков. 400 лет назад их использовали во время эпидемии чумы


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ФОТО | В Италии вновь заработали “винные окна” для продажи напитков. 400 лет назад их использовали во время эпидемии чумы
Foto: Shutterstock, (0mamaitsed)

Как известно, черная смерть несколько столетий тому назад унесла немыслимое количество человеческих жизней. Когда в 1634 году чума достигла Флоренции, находчивые торговцы придумали, как обезопасить себя во время продажи алкогольных напитков. Так появились знаменитые "винные окна", которые спустя 400 лет вновь стали очень популярны, пишет OmaMaitsed.

Как и сейчас, 400 лет назад алкогольные напитки помогали расслабиться и хотя бы на время забыть про ужасы пандемии. Итальянским торговцам, озадаченным вопросом, как вести дела во время чумы, пришла в голову оригинальная идея - продавать напитки через маленькое окошко, которое в народе прозвали "buchetta del vino" ("винное окно"). Таким образом можно было соблюдать социальную дистанцию и не контактировать с покупателем. Когда чума отступила про винные окна стали забывать. На протяжении нескольких столетий ими никто не пользовался, считая, что это просто элемент декора. В Италии была даже создана специальная ассоциация, которая занимается каталогизацией и сохранением винных окошек. На данный момент их насчитывается около 150, хотя некоторые находятся в очень плохом состоянии. Но наступил 2020 год, разразилась пандемия коронавируса и винные окна в прекрасной Флоренции вновь стали очень актуальны.

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Теперь здесь можно получить не только вино, но и другие напитки, а также знаменитое итальянское мороженое. И в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ — бесконтактно, ведь стены в старых домах толстые, а окошки совсем небольшие.

"Каждый может постучаться в такое маленькое окно с деревянной дверцей и приобрести бутылочку хорошего итальянского вина напрямую у семей Антинори, Фрескобалди и Рикасоли, которые занимаются виноделием уже несколько столетий", - сказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья.

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