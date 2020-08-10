ФОТО | В Италии вновь заработали “винные окна” для продажи напитков. 400 лет назад их использовали во время эпидемии чумы
Как известно, черная смерть несколько столетий тому назад унесла немыслимое количество человеческих жизней. Когда в 1634 году чума достигла Флоренции, находчивые торговцы придумали, как обезопасить себя во время продажи алкогольных напитков. Так появились знаменитые "винные окна", которые спустя 400 лет вновь стали очень популярны, пишет OmaMaitsed.
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