ФОТО | В Италии вновь заработали “винные окна” для продажи напитков. 400 лет назад их использовали во время эпидемии чумы

Теперь здесь можно получить не только вино, но и другие напитки, а также знаменитое итальянское мороженое. И в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ — бесконтактно, ведь стены в старых домах толстые, а окошки совсем небольшие.

"Каждый может постучаться в такое маленькое окно с деревянной дверцей и приобрести бутылочку хорошего итальянского вина напрямую у семей Антинори, Фрескобалди и Рикасоли, которые занимаются виноделием уже несколько столетий", - сказал президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья.