ФОТО | В каменной пещере под Таллинном спрятана таинственная святыня. Никто не знает, как она туда попала

Пещера, храм, под землей...у нас в Эстонии? Да!
Журналист Eesti Päevaleht давно слышал, что где-то в окрестностях Таллинна есть пещера, в которой оборудован небольшой подземный храм. Казалось, что все это слухи, и ничего подобного в нашей маленькой стране быть не может. Но все же решил проверить. И нашел!
“Я давно слышал всевозможные рассказы об этом месте. Но не верил. Когда в интернете наткнулся на очередное упоминание, решил проверить”, — рассказывает Андрес Путтинг.
“Припарковав машину на опушке леса, я быстрым шагом пошел вглубь леса, ориентируюсь по скаченной из интернета карте с примерным месторасположением подземного храма. Через пару минут, среди деревьев, я наткнулся на известняковую стену, посередине которой выделялся большой проем. Пролез через это "вход" и включил фонарик. Внутри было очень темно, сыро, сверху что-то капало, из-за чего камни под ногами были очень скользкими. Я пролез чуть дальше, и пещера открылась мне во всей красе. Довольно больше подземное пространство. Но никакого намека на храм”, — продолжает свой рассказ Андрес Путтинг.
“Я был очень разочарован. Решил, что все рассказы про подземный храм — выдумки. Потом подумал, что, может, храм тут когда-то и был, но его убрали. Я вылез из пещеры и уже было хотел возвращаться домой, как заметил в лесу слегка заметную тропинку. Пошел по ней и наткнулся на еще одну пещеру”.
“Внешне вторая пещера ничем не отличалась от предыдущей. Такая же большая известняковая стена с проемом, те же скользкие камни. Но когда я залез в эту пещеру и начал фонариком светить вглубь прохода, я увидел вдали небольшие флажки, два стола и стулья. Сердце радостно забилось. Неужели я нашел? Неужто это и есть подземный храм с алтарем?
Прохожу дальше. Теперь я отчетливо вижу украшения этого места, напоминающего буддийский храм. На столах расставлены небольшие фигурки, завернутые в ткань оранжевого цвета. У некоторых скульптур нет голов. На земле лежат свежие цветы, на песке заметны следы — здесь кто-то недавно был. На другом столе лежит записка, из которой узнаю, что это буддийский алтарь Самавихары, предназначенный для медитации и распространения дхармы, а также в качестве убежища для тех, кому это необходимо”.
Детективная история
“Всю обратную дорогу я думал, что же это было и кто это все сделал? Приехав домой, я сразу позвонил своему знакомому, который уже много лет изучает буддизм. Но он ничего о подземном храме в Эстонии даже не слышал, но пообещал разузнать у буддийской общины. Через несколько дней перезвонил мне и сказал, что из местных буддистов никто ничего о пещере не знает, но фотографии им понравились. Я не терял надежды узнать побольше об этом месте. Написал письмо всем коллегам по работе, надеясь, что кто-то из 300 человек сможет мне побольше рассказать о подземном храме. Ноль реакции.
По интернету я отправил фотографии одному буддийскому монаху с вопросом, может ли он как-то охарактеризовать это место. Ответ монаха меня удивил. По его словам, скорее всего храм связан с членами секты Махаджана, которые проповедуют радикально новые философские течения.
Получив эту зацепку, пишу знакомым, занимающимся различными религиозными учениями Востока. Но никто ничего не знает об этом.
Говорят, что в Эстонии все друг друга знают. Но мне не удалось прояснить, кто и когда основал это храм, кто ходит в эту пещеру и что проповедует.
Надеюсь, что эта скрытая пещера сохранится и когда-нибудь мы узнаем, что вдохновило кого-то на создание такого подземного храма”, — говорит Андрес Путтинг.
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