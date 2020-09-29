ФОТО | В каменной пещере под Таллинном спрятана таинственная святыня. Никто не знает, как она туда попала

Журналист Eesti Päevaleht давно слышал, что где-то в окрестностях Таллинна есть пещера, в которой оборудован небольшой подземный храм. Казалось, что все это слухи, и ничего подобного в нашей маленькой стране быть не может. Но все же решил проверить. И нашел!



“Я давно слышал всевозможные рассказы об этом месте. Но не верил. Когда в интернете наткнулся на очередное упоминание, решил проверить”, — рассказывает Андрес Путтинг.

“Припарковав машину на опушке леса, я быстрым шагом пошел вглубь леса, ориентируюсь по скаченной из интернета карте с примерным месторасположением подземного храма. Через пару минут, среди деревьев, я наткнулся на известняковую стену, посередине которой выделялся большой проем. Пролез через это "вход" и включил фонарик. Внутри было очень темно, сыро, сверху что-то капало, из-за чего камни под ногами были очень скользкими. Я пролез чуть дальше, и пещера открылась мне во всей красе. Довольно больше подземное пространство. Но никакого намека на храм”, — продолжает свой рассказ Андрес Путтинг.