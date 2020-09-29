29.09.2020, 11:38

ФОТО | В каменной пещере под Таллинном спрятана таинственная святыня. Никто не знает, как она туда попала


Андрес Путтинг
EST

Пещера, храм, под землей...у нас в Эстонии? Да!

Журналист Eesti Päevaleht давно слышал, что где-то в окрестностях Таллинна есть пещера, в которой оборудован небольшой подземный храм. Казалось, что все это слухи, и ничего подобного в нашей маленькой стране быть не может. Но все же решил проверить. И нашел!


“Я давно слышал всевозможные рассказы об этом месте. Но не верил. Когда в интернете наткнулся на очередное упоминание, решил проверить”, — рассказывает Андрес Путтинг.

“Припарковав машину на опушке леса, я быстрым шагом пошел вглубь леса, ориентируюсь по скаченной из интернета карте с примерным месторасположением подземного храма. Через пару минут, среди деревьев, я наткнулся на известняковую стену, посередине которой выделялся большой проем. Пролез через это "вход" и включил фонарик. Внутри было очень темно, сыро, сверху что-то капало, из-за чего камни под ногами были очень скользкими. Я пролез чуть дальше, и пещера открылась мне во всей красе. Довольно больше подземное пространство. Но никакого намека на храм”, — продолжает свой рассказ Андрес Путтинг.

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“Я был очень разочарован. Решил, что все рассказы про подземный храм — выдумки. Потом подумал, что, может, храм тут когда-то и был, но его убрали. Я вылез из пещеры и уже было хотел возвращаться домой, как заметил в лесу слегка заметную тропинку. Пошел по ней и наткнулся на еще одну пещеру”.

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting

“Внешне вторая пещера ничем не отличалась от предыдущей. Такая же большая известняковая стена с проемом, те же скользкие камни. Но когда я залез в эту пещеру и начал фонариком светить вглубь прохода, я увидел вдали небольшие флажки, два стола и стулья. Сердце радостно забилось. Неужели я нашел? Неужто это и есть подземный храм с алтарем?

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting

Прохожу дальше. Теперь я отчетливо вижу украшения этого места, напоминающего буддийский храм. На столах расставлены небольшие фигурки, завернутые в ткань оранжевого цвета. У некоторых скульптур нет голов. На земле лежат свежие цветы, на песке заметны следы — здесь кто-то недавно был. На другом столе лежит записка, из которой узнаю, что это буддийский алтарь Самавихары, предназначенный для медитации и распространения дхармы, а также в качестве убежища для тех, кому это необходимо”.

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting

Детективная история


“Всю обратную дорогу я думал, что же это было и кто это все сделал? Приехав домой, я сразу позвонил своему знакомому, который уже много лет изучает буддизм. Но он ничего о подземном храме в Эстонии даже не слышал, но пообещал разузнать у буддийской общины. Через несколько дней перезвонил мне и сказал, что из местных буддистов никто ничего о пещере не знает, но фотографии им понравились. Я не терял надежды узнать побольше об этом месте. Написал письмо всем коллегам по работе, надеясь, что кто-то из 300 человек сможет мне побольше рассказать о подземном храме. Ноль реакции.

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting

По интернету я отправил фотографии одному буддийскому монаху с вопросом, может ли он как-то охарактеризовать это место. Ответ монаха меня удивил. По его словам, скорее всего храм связан с членами секты Махаджана, которые проповедуют радикально новые философские течения.
Получив эту зацепку, пишу знакомым, занимающимся различными религиозными учениями Востока. Но никто ничего не знает об этом.

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting

Говорят, что в Эстонии все друг друга знают. Но мне не удалось прояснить, кто и когда основал это храм, кто ходит в эту пещеру и что проповедует.

Надеюсь, что эта скрытая пещера сохранится и когда-нибудь мы узнаем, что вдохновило кого-то на создание такого подземного храма”, — говорит Андрес Путтинг.

Budistlik altar maa all 8.09.2020 Foto: Andres Putting
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